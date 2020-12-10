【每日3分鐘】椎間盤突出拉筋改善仲高4cm！3式增高強心肺3周見效

常言「筋長一吋，長壽十年」，身體硬梆梆，除了容易腰痠骨痛，更會影響代謝和睡眠質素。台灣TVBS節目《健康2.0》其中一集找來幾位醫生教大家拉筋改善健康，當中61歲的婦產科醫生張甫行更利用鬆筋對抗三高問題。

上班族長時間對著電腦工作，常彎腰駝背，加上冬天天氣冷，少活動，身體筋骨比平時更硬。（《無法成為野獸的我們》劇照）

上班族長時間對著電腦工作，常彎腰駝背，加上冬天天氣冷，少活動，身體筋骨比平時更硬。《健康2.0》其中一集指出，筋骨硬對身體帶來很多負面影響。

▼筋骨硬對身體的影響：（按圖 👇👇👇）

1.痠麻疼痛：

上肢：五十肩、媽媽手、網球肘、腕管綜合症

腰背：彎腰駝背、小腹凸出、腰痠背痛、肩頸痛、脊椎側彎

下肢：膝關節疼痛、腰腿無力、拇趾外翻、腳趾攣縮

2.影響睡眠：

身體痠痛令睡眠質素變差

3.代謝變差、肥胖：

久坐不動，身體緊繃，肌肉會流失，而且影響代謝

61歲的婦產科醫生張甫行工作忙碌，5年前發現身體不好，身高173厘米的他重達85公斤，而且有有三高問題，筋骨僵硬，更差一點小中風。（影片截圖）

鬆筋5年減12公斤

61歲的婦產科醫生張甫行工作忙碌，5年前發現身體不好，身高173厘米的他重達85公斤，而且有三高問題，筋骨僵硬，更差一點小中風。他在節目中提及，「有一天突然覺得不舒服，右手麻痺，血壓升高到180/120，差一點小中風，那時開始覺得自己的生活習慣要改變，之後就開始學習瑜伽。」現在他只要有空就做瑜伽，不管是在走路或乘搭交通工具，只要不妨礙別人就會做。

現在的張甫行醫生體重降至73公斤，比之前少足足12公斤，由5年前站姿前彎都有困難，變成現在可以輕鬆做一字碼、大字馬、前彎對折。他指出，這5年來很少感冒，抵抗力增強，「其實什麼藥補、食補都不那麼重要，只要你能夠持續不間斷的令筋拉長，就可以改善健康。」

拉筋強心肺防肩頸痛

張醫生亦分享了3個簡易拉筋動作，分別改善心肺功能、預防肩頸痛及伸展大腿後側肌肉。

▼1.手指伸展（按圖 👇👇👇）

功效：中指對應心包經、小指對應手少陰心經、大姆指對應肺經，伸展有助改善心肺功能

▼2.擴胸動作（按圖 👇👇👇）

功效：預防肩頸痛、五十肩

▼3.站姿前彎（按圖 👇👇👇）

功效：伸展大腿後側肌肉防膝痛

靠牆拉筋助增高

此外，骨科醫生蔡凱宙指，身體每一個地方的筋都有柔軟度，可以增長，如果筋拉長了不但可以增高，更可以改善痛症問題。他指，曾有一名病人來求診， 他的椎間盤突出很嚴重，本來以為一定要開刀，怎料他做了拉筋運動後就改善了問題，而且身高拉長了4厘米。

▼蔡醫生建議，大家可以利用牆壁伸長身體，每天幫助筋骨拉伸，更可以增高。（按圖 👇👇👇）

蔡醫生指，自己做這個訓練後，身高比之前高了2厘米，正常可以拉高2至4厘米左右。一般做3-6星期可上升2厘米。

按陽陵泉穴鬆筋

節目中還提到，陽陵泉穴是有助令筋骨放鬆的穴位。中醫師李郁佳表示，陽陵泉穴是筋的重要穴位，可以透過遠處取穴的方式，治療腰痠背痛、腳痛、筋太緊等問題，多按此穴可以幫助洩去體內的氣滯，令氣流通，紓緩發炎或僵硬位置。

▼陽陵泉穴位置：（按圖 👇👇👇）

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