暖身熱飲排名｜薑茶暖身能力排第3？冠軍比咖啡強6倍1杯=4粒糖！

天氣驟冷，天文台預計除夕氣溫跌至攝氏7度！天氣凍除了添衣保暖，多喝熱飲也有幫助。薑茶一直被視為暖身茶飲之最，但有日本節目實測發現，薑茶暖身能力只居第3位，咖啡只排第尾，暖身時間只持續9分鐘！究竟什麼熱飲功效最強？不過，小心愈暖身愈高熱量，我們更檢測了12款暖身最強飲品，比較它們的卡路里含量。

天氣凍，最適合飲杯暖笠笠的熱飲暖身。日本節目《この差って何ですか？》就進行了實測，測試6款常見暖身熱飲，包括薑茶、朱古力、咖啡、紅茶、綠茶和甘酒，找出暖身效果持續最長的飲品。

6款常見暖身熱飲薑茶、朱古力、咖啡、紅茶、綠茶和甘酒，哪款保暖效果最強？（節目截圖）

▼暖身熱飲實測方法（按圖👇👇👇）

▼暖身熱飲實測結果（按圖👇👇👇）

+ 8 + 8 + 8

一杯朱古力約有8至11粒方糖

雖然暖身力持久的朱古力最適宜冬天飲用，但小心因此跌入高糖高熱量的陷阱！許多店舖出售的熱朱古力往往含大量糖分，以一杯Grande size（16安士／480毫升）的熱朱古力加全脂奶來計，約相等含有8至11粒方糖不等，已超出每日糖分攝取上限；部分朱古力或含朱古力產品，熱量更直逼1.5碗白飯！

世界衞生組織（WHO）建議，每人每日糖分攝取量不應超過總熱量的5%，最多亦不應超過總熱量的10%。以成人每日攝取2,000千卡熱量計算，每日來自的糖分的熱量應少於100至200卡路里。1克糖含4卡路里，即每日糖分攝取量應少於25至50克（即約5至10粒方糖）。

即沖朱古力糖分有幾高？

市面上有不少即沖朱古力粉，簡單方便，但仍須留意不同品牌的糖分和熱量，以免增加誘發糖尿病和心血管疾病的風險。

▼我們隨機挑選市面的盒裝即沖朱古力/可可粉，看看它們的糖分和熱量有多高？（按圖👇👇👇）

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▼罐裝即沖朱古力/可可粉，看看它們的糖分和熱量有多高？（按圖👇👇👇）

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以上檢測當中，「可可粉」比「朱古力粉」的糖分較低，如要暖身也可選擇較低糖且同具暖身作用的「可可粉」。

朱古力好處何只暖身！

根據康奈爾大學的一項研究，1杯（240毫升）熱朱古力的抗氧化劑濃度是紅葡萄酒的兩倍，更幾乎是綠茶的3倍，對比紅茶更多至5倍。而朱古力在加熱時，能釋放更多的抗氧化劑，有助降低心血管疾病。

▼除了暖身能力持久和抗氧化力強之外，朱古力還有以下益處：（按圖👇👇👇）

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飲朱古力減糖貼士：當光顧咖啡店的飲品時，可改飲脫脂奶或豆奶；如嫌飲品味道太淡，就別選落黃糖白糖，可轉用代糖。

熱朱古力往往含大量糖分。(VCG)

▼同場加映：紅茶暖身效果排第2位，啱咩人飲？唔啱咩人？（按圖👇👇👇）

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▼同場加映：薑茶暖身效果亦顯著，如要飲用有什麼要注意？（按圖👇👇👇）

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