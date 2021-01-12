【蜜糖水】黎姿教飲水排毒4方法　蜜糖水潤燥止痛加1種材料助防癌

喉嚨痛、口乾、生痱滋、大便乾、便秘和聲沙時沖一杯蜜糖水可紓緩，蜜糖更有止痛功效！黎姿早前就拍片教網民「告別水腫」，建議自制蜜糖檸檬水，在水中加入蜜糖和檸檬，令水變得好喝又健康。但蜜糖並非人人適宜，究竟什麼人不宜飲用？配搭又有什麼宜忌？ 撰文：註冊中醫師倪詠梅

▼黎姿早前教網民「告別水腫」：（按圖👇👇👇）

蜜糖香甜人人愛，今個冬天乾燥的時間比較多，早晚一杯蜜糖水有助滋潤身心。中醫從古已應用蜜糖，《本草綱目》更指出蜜糖有5大功效，不論聲沙、口乾、便秘，甚至熱氣都可食用。

蜜糖水做法：以3茶匙蜜糖開300毫升溫水

（VCG）

蜜糖水功效

《本草綱目》指「蜂蜜入藥之功有五；清熱也；補中也；解毒也；潤燥也；止痛也。」

▼蜜糖5大功效：（按圖👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

1. 清熱

中醫理論認為，蜂蜜來源於花蜜，花多數性涼，因此以花蜜為原材料的蜂蜜有清熱作用。但須留意，可以清熱的蜂蜜應為生蜂蜜（即沒有加熱處理過的「raw honey」），「生則性涼，故能清熱」。生蜂蜜多數見於本地蜂場，如果本身熱氣如易生痱滋、喉嚨痛，可應選生蜂蜜來清熱。

2. 解毒

現代比較少用於解毒，因中醫認為蜂蜜味甘甜，可延緩有毒成分的吸收，但萬一中毒，還是去醫院較好。不過，如果應用於一般的「熱毒」，即是口舌生瘡、中暑、生痱滋、喉嚨痛都可以飲用凍的生蜂蜜水來清熱解毒。

3. 調養脾胃（補中）

中醫認為，加熱過的蜂蜜已由涼性變成溫性，由於它味甜而性溫，所以有補益的作用，可滋潤肺胃。可是，有些人胃易不舒服，吃冰冷的東西易胃痛，此時可製作生薑蜜沖泡飲用，具溫脾健胃的作用。

生薑蜜：將生薑加入蜜糖浸漬2星期

中藥中亦有不少藥材需要蜜灸（即是用蜜糖水浸泡再烘乾），以加強減收及中和藥性，如灸黃蓍、灸甘草等。如果體質偏瘦，食極唔肥，也可以持續飲蜜糖水來滋養身體。

4. 潤燥

中醫認為蜂蜜濃稠，「柔而濡澤，故能潤燥」，尤其對肺、脾、大腸的乾燥特別有效。

▼肺、脾、大腸乾燥的飲用建議：（按圖👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

5. 止痛

中醫認為味甘甜的食物可以緩和身體不適，因此亦有止痛的功效。「緩可去急，故能止心腹、肌肉、瘡瘍之痛」。臨床上蜜糖多數用於治療因肌肉緊繃、神經緊張而導致的痛症如小腿痛，慣性抽筋等。有夜晚抽筋問題的人士，可於睡前飲一杯熱蜜糖水，有放鬆肌肉的作用。

你適合吃蜂蜜嗎？

如果你平日易口乾、易聲沙、喉嚨痛、皮膚易乾、喜歡煎炸熱氣、大便乾、有吸煙習慣、工作需不停說話等，多數也適合吃蜂蜜。

▼蜂蜜有部分人士不宜吃，吃後會使身體濕重加劇，惡化情況：（按圖👇👇👇）

飲用蜜糖前後不應飲牛奶？（Unsplash/engin akyurt）

蜜糖配搭宜忌

蜂蜜和牛奶兩者都有一定的滑腸通便作用，因此對於本身易大便爛的人士來說，有機會引發腹瀉。但若本身有便秘人士，飲蜂蜜牛奶反而有助通便。

同時亦有傳言指蜂蜜不可與豆腐、豆漿同食，因為會生成鈣化物，甚至令人耳聾。如果只以少量蜂蜜如一、兩茶匙調一杯是沒有問題的，而耳聾一說更是無從稽考，所以用少量蜂蜜調味並無問題。

蜂蜜好多時都會配合不同中藥炒製來用，加上不少古方中藥都會用蜂蜜來製藥丸，令藥粉黏結在一起，所以一般來說蜂蜜可配搭大部份食材。

蜜糖不宜搭配蔥及蒜！

《醫宗金鑒》中說：「蔥蒜皆不可共蜜食。若共食令人利下。」古人發現蜂蜜與蔥或蒜同食後會出現腹瀉症狀，有機會是因蔥蒜刺激胃腸道，加上蜂蜜滑腸而刺激腸道引致腹瀉。

蜜糖食療

▼蜂蜜雪梨百合飲：（按圖👇👇👇）

▼蜜黃蓍紅棗茶：（按圖👇👇👇）

註冊中醫師倪詠梅（撰稿人授權提供）

▼同場加映：蜂蜜檸檬水的4大好處（按圖👇👇👇）

+ 10 + 10 + 10

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