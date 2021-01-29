養生｜女人50停經腎虛保養3重點　按穴減鹹養腎3食療防脫髮胃下垂

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-01-29 21:45

女人踏入50歲，各項身體機能便逐漸衰退下降，據《黄帝內經》女性生理以「七」為倍數，每過七年就進入另一個生理階段，女人到了49歲腎精衰竭，生育能力衰退，正式進入更年期。有中醫指出，女人50歲需要加強調理，令陰陽平衡，改善心煩、腰膝痠軟、口乾舌燥等停經後的症狀，亦要注意滋陰降火及養胃健脾。 撰文：健福堂中醫診所註冊醫師 廖瑾璞

女性停經後應加強調理，令陰陽得以平衡，盡快從停經後的症狀，如心煩、腰膝痠軟、口乾舌燥等盡快恢復。(GettyImages)

女人30、女人40都有不同的保養重點，而女人50的三大保養重點，包括停經後調理、肝氣混亂易情緒失控、及養胃健脾改善臟器下垂。

女人50三大保養重點

1.停經後調理

據中醫典籍《黄帝內經》指女人停經年齡約七七（即虛數49歲），現代停經年齡一般在48-53歲左右，月經已完全竭止，再不能生育，子宮進入衰老，身體需要習慣此重大變化，必需時間去調整。

▼停經後會有什麼不適？（按圖 👇👇👇）

調整的過程會出現全身不適症狀，除經閉不孕外，兼有脫髮、牙齒鬆動、健忘恍惚、動作遲鈍、腰痠膝痛、耳鳴耳聾開始出現、骨骼開始痿縮、筋骨疲憊或漸變僵硬等症狀。

中醫認為閉經及相關不適症狀的出現，與腎臟最為有關，因順應自然衰退，腎臟衰退，腎精不足不能供子宮孕育下代，而腰、頭髮、骨、腦髓、耳、齒都為腎臟所負責，故連帶這些部位都會出現症狀。調護重點應放在養腎填精上，緩衝體內腎虛所帶來的倒退的症狀。

停經期養腎食療

▼雞蛋桑寄生養腎茶：益腎養血、健齒養腦（按圖 👇👇👇）

停經後調埋穴位

▼關元穴：溫陽益腎，去下肢水腫（按圖 👇👇👇）

▼同場加映：【每日3分鐘】骨質疏鬆睇樣拍埋牆就知？行行企企骨鬆操增肌強骨（按圖 👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

日常注意事項：

．過鹹傷腎，應以低鹹為主，兼多飲水，避免損傷腎臟，引致水腫（可全身或下肢性水腫）、尿異常（變少、變多、尿頻、尿味變濃等）、腰膝痠軟乏力等。

．減少過勞及提重物，長期過勞或提重物會傷腎。

．房事太過會傷腎，應加以節制。

2.肝氣混亂易情緒失控

女人五十歲，體內陰陽紊亂，肝陰不足，氣機疏泄失調，肝經之氣亂窜。

▼肝氣混亂有什麼症狀？（按圖 👇👇👇）

肝氣混亂會引起脅肋（側胸部肋骨）隱隱作痛、胸悶、眩暈頭痛、口苦、心煩、喜嘆息、惱怒無瑞、失眠等。此階段非常容易因外在環境或口角，而不能自主地情緒失控。在臨床上，現在多晚婚，因此多見五十歲婦女家中多有十幾歲正值青春期的小孩，兩者年齡易對沖，所以女性肝氣悶結病情都較嚴重，令家庭紛爭不斷。

中醫認為情緒失控與肝臟最有關，宜疏埋肝藏。五十歲女性肝陰正虛，因此疏肝兼要滋養肝陰陰血，達至疏肝降火（因陰血不足而引起的虛火）的功效。

降火食療

▼天麻降火茶：滋肝陰兼降火，解胸中煩悶（按圖 👇👇👇）

消氣穴位

▼太衝穴：平肝清熱，解胸脅痛；足三里穴 ：降逆利氣，清熱化濕（按圖 👇👇👇）

日常注意事項

．注意情緒控制，惱怒傷肝，惱怒令肝氣疏泄失調。

．減少使用電子產品，久視電子產品會令肝不能充足休息，肝陰易耗，出現頭暈目眩、視物模糊、眼淚乾澀疼痛等症狀。

．忌熬夜，熬夜令肝不能充足休息，損耗肝血，會容易抽筋、目赤、易怒等。

．忌過食辛辣，過食辛味的食物，易肝血生內火，引致肝血不足，會令筋脈失養。

3. 改善臟器下垂

男士女士五十歲，都會因中氣（脾胃之氣）不足，致臟器下垂。

▼臟器下垂包括什麼器官？（按圖 👇👇👇）

女性因生理上結構不同，較男士提早中氣下陷出現，女性以五十歲開始多見，加上孕育子女，子宮易於下垂；懷孕期間易生孕期痔瘡，長期如廁困難、時間過長、太用力都可引致脫肛發生。

中醫認為可用補中益氣，升舉提陷的方法，令臟器下垂問題改善。

補氣食療

▼參芪提氣湯：補氣養血、提氣舉陷、改善臟器下垂（按圖 👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

提神開竅按穴法

▼百會穴：具有安神、醒腦、開竅、提升陽氣（按圖 👇👇👇）

日常注意事項

胃下垂：除中氣下陷外，亦與日常暴飲暴食，飲食不節制，長期宵夜有關

．平時進食適量健脾養胃的食物，如山藥、小米、薏苡仁等。

．忌飲食不節制，宵夜，生冷辛辣肥甘厚膩的食物。

．宜少食多餐，細嚥慢食，清淡飲食，多菜少肉，多飲溫水。

脫肛：除中氣下陷外，亦與腸道過於乾澀，或肛門括約肌收縮功能變差有關

．平時進食適量利氣潤腸通便的食物，如火麻仁、胡桃仁、蕃薯、火龍果、木瓜等。

．忌長期如廁時間過長、太用力，可引致脫肛發生。

子宮下垂：除中氣下陷外，亦與生育次數多（3次以上）、胎兒及胎水重量、產後有否排出子宮積液瘀血等有關

．平時進食適量益氣升提的食物，如黨參、升麻、黃芪等，再加適量活血化瘀的食物，如三七、桃仁、當歸尾等焗水飲用。

．忌久坐久臥而少動。

．多做運動，如瑜伽、太極、骨盆操等，因氣行則血行，不動會令血氣不通。

健福堂中醫診所註冊醫師 廖瑾璞（撰文者提供）

相關文章：養生｜女人40保養3重點子宮衰退飲當歸茶 防乳腺增生日日按胸操