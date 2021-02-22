乳酸菌｜泡菜愈酸愈有益勁過乳酪增免疫力？配這3種食物功效倍升

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-02-22 08:00

乳酸菌是益生菌一種，最常在乳酪中找到，還有泡菜也是含有豐富乳酸菌的食物，但你可有想過乳酸菌會分強弱、功效也分高低？日本節目《林修の今でしょ！講座》分別請來對乳酸和泡菜有研究的專家，比較動物性乳酸菌和植物性乳酸菌的分別，到底哪樣較有益，功效較強？怎樣食才能發揮乳酸菌最大效用？

腸道健康與人體免疫力有莫大關係，《林修の今でしょ！講座》節目中提到，體內有7成免疫細胞聚集在腸道內，負責抵抗外來病毒，因此維持腸道健康非常重要。早前外國亦有研究指出，進食發酵蔬菜對降低感染新冠肺炎的死亡率有一定幫助，除了含抗氧化成分，另一個原因便是當中的乳酸菌，有助維持腸內生態平衡，提高抵抗力。

節目中還引述英國的研究，指到2030年的時候，韓國或會超越日本成為最長壽國家，而長壽的秘密，或跟他們進食泡菜的飲食習慣有關！

《林修の今でしょ！講座》截圖

乳酸菌是什麼？

乳酸菌，是益生菌的一種，存在於腸道之中，用作抑制有害菌的生長，延緩身體老化。除了乳酸菌，益生菌還包含細菌與酵母菌，但90%的菌種都是乳酸菌。

▼益生菌包含細菌與酵母菌，最廣為人知的有乳酸菌，究竟它們對身體有什麼好處？（按圖 👇👇👇）

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乳酪的功效

《林修の今でしょ！講座》節目中，請來乳製品專家戶塚護先生，及乳酸菌研究權威岡田早苗先生，分別代表乳酪和泡菜來一場功效大對決。

市面上有大量不同品牌的乳酪，到底該如何選購適合自己的產品？乳酸菌數量多至幾十億，他們之間有何差別？最有效發揮乳酪功效的食法又是怎樣？

▼乳酪中的乳酸菌對人體有什麼益處？（按圖 👇👇👇）

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戶塚護先生提到，地球上其實有幾十億種不同的乳酸菌，透過研究從中篩選較有用的乳酸菌，加入牛奶製成乳酪，因此不同品牌的乳酪，會使用不同種類的乳酸菌，從而達到不同的功效。不過，並非即時見效，因此戶塚護先生認為，比起一次過吃很多乳酪，持續每日食80-100克更有效。

▼乳酪要怎樣吃、什麼時候吃才能發揮最大功效？（按圖 👇👇👇）

乳酪幾時食功效最好？

若要清楚該品牌的乳酪是否適合自己，他建議最好堅持吃同一款乳酪兩星期，再憑身體反應決定該產品有沒有效。為了令乳酸菌可以活着進入腸道，最好在飯後胃酸被中和後才食乳酪。雖然死去的乳酸菌都有增強抵抗力的作用，但站在整腸效果的角度來說，活着的乳酸菌更好。

▼除乳酪和泡菜以外，還有什食物是有益腸道健康？（按圖了解👇👇👇）

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泡菜的乳酸菌比乳酪的更強？

介紹過乳酪功效後，輪到岡田早苗先生介紹泡菜，他劈頭第一句就說：「泡菜的乳酸菌較乳酪的強！」並解釋乳酸菌原來分成兩大類：一種是乳酪隸屬的動物性乳酸菌，另一種是泡菜的植物性乳酸菌，由於培植方法不同，植物性乳酸菌較動物性乳酸菌有較強的生命力和繁殖能力。

《林修の今でしょ！講座》截圖

▼泡菜較乳酪更好的原因是什麼？（按圖了解👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

以泡菜為例，白菜本身已含多種乳酸菌，及後再加入鹽、唐辛子、蒜等強烈的調味料進行醃製，這對乳酸菌而言，是個非常惡劣的環境。因此，可以從中存活下來的乳酸菌，必定是飽經風霜的強者。同時間，乳酸菌是不喜歡氧氣的菌種，所以在真空環境下醃製泡菜，能有效增加泡菜中的乳酸菌含量，最終練成僅1克就含有幾億乳酸菌量的泡菜。

知道了泡菜的好處後，有嘉賓表示不太喜歡泡菜的氣味，就此岡田教授建議配合充滿蛋白質的乳酪一同進食，就能分解泡菜中因蒜而引起的氣味。沒想到在泡菜面前，乳酪就淪為氣味清新劑般的角色呢！

維持乳酸菌功效的最佳食法

雖然岡田教授已經為泡菜奠下基礎，但其實植物性乳酸菌是有一個致命性的缺點！這個缺點就是無法承受高溫。相信很多家庭都會以泡菜入饌，但這樣其實會殺死泡菜入面的乳酸菌。

1. 40°C加熱

乳酸菌最活躍的溫度是40度，因此最好的方法就是在食物煮好後才混入泡菜。反之乳酪就可以先用微波爐加熱半分鐘，在它接近人體溫度的狀態下進食，更能讓乳酸菌發揮功效。

《林修の今でしょ！講座》截圖

2. 最佳食物配搭

進食乳酪時可加入生果或黃豆粉同吃，它們含有的纖維會變成乳酸菌的糧食；又或者加入含低聚醣的蜂蜜，它同樣是乳酸菌的糧食，藉此增強乳酸菌功效。

就着泡菜，節目亦推介了三樣最佳拍檔，分別是海帶、納豆和豆腐。原因和配搭乳酪的食物相似，而這三種食物也含有乳酸菌的糧食，豆腐含豐富的低聚醣，納豆除了低聚醣，更含有攻擊腸道壞菌的納豆菌輔助，更有利腸道健康。

《林修の今でしょ！講座》截圖

相對納豆這種好惡兩極的食物，節目最推介的是平易近人的海帶，因為海帶含有的水溶性膳食纖維，是腸內好菌的糧食，伴着能夠激活好菌的泡菜一同進食，可以達到雙重效果，更有利維持健康的腸內生態。

最後，岡田教授提到部分人士或者會因為受不了泡菜的辣味，於是沖水再食，但這樣是會洗走泡菜上一半的乳酸菌！建議比起沖洗，倒不如透過配搭其他食物中和辣味更好。

▼除了多吃有益腸道的食物外，也要小心吃錯破壞腸道生態，容易引致便秘的食物（按圖👇👇👇）

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（資料來源：《林修の今でしょ！講座》）