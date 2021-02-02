立春二十四節氣｜易失眠頭痛多吃蘿蔔韭菜葱　3款茶+2穴位助養肝

撰文： 廖青霞 最後更新日期： 2021-02-02 19:00

立春（2月3日）是廿四節氣之首，標誌著春季以及新一年的來臨。天氣乍暖還寒。 日夜溫差較大，易導致失眠、頭痛、頭暈、蕁麻疹，甚至憂鬱等問題，中醫建議可多食蘿蔔、蔥、韭菜等養肝。日常又有什麼要注意？又有什麼食療可以幫助養生？

▼ 立春知多啲 （按圖👇👇👇）：

立春注意什麼健康問題？

立春天氣乍暖還寒，易出現失眠、頭痛、哮喘、蕁麻疹、情緒問題等。而日夜溫差大，也較容易感冒。

▼ 立春易出現什麼健康問題（按圖👇👇👇）：

立春點養生?

▼ 立春後，日常生活有什麼要特別注意？飲食上如何可以助你養生？（按圖👇👇👇）

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• 多食綠色食物養肝

立春後陽氣初生，中醫理論認為「春屬木，與肝相應」，其代表顏色為綠色。日常可多食蘿蔔，和綠色食物有助養肝，例如韭菜、蔥等，有利於陽氣的生發和肝氣的疏泄。

▼ 立春養肝要食什麼食物？（按圖👇👇👇）

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• 避免吃辛辣食物

立春正如上面所述需養肝，而肝氣太旺盛會影響脾胃功能，因此要避免吃辛辣刺激的食物，以免加重肝火問題。鄧醫師建議大家避免或少食羊肉、麻辣火鍋、炸物、薯片、辣椒等。

▼ 肝火旺會出現什麼症狀？（按圖👇👇👇）

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• 保持心境平和

肝主疏泄，所以應保持心境愉悅，切忌暴怒，以護肝氣。肝鬱常見症狀包括脅肋（身側）脹痛、頭痛、耳鳴、眼乾澀痛、鬱鬱寡歡、失眠多夢、口乾口苦、胃脹不適、月經失調等，症狀亦會因情緒波動而加重。建議可多做冥想、做運動等減壓，令心境保持平和。

• 不宜大補

立春亦臨近新年，新年期間難免會大魚大肉，或進食較滋補的食物，如花膠、鮑魚，而放假時運動量亦可能較少，容易出現太滯、太補問題，妨礙脾胃運轉，造成消化不良，肚瀉、上火（熱氣）等症狀。

建議不妨借春季陽氣上升，新陳代謝較旺盛的時機，進行適當的戶外運動，有助控制體重之餘，亦可有助強健體質，適應春天多變的天氣。

• 多按穴疏肝

除了飲食上要注意，多食綠色食物養肝外，按壓不同穴位也有助你疏肝解鬱。

▼ 大家可透過按壓穴位保健，每日揉按每穴2次，每次1至2分鐘（按圖👇👇👇）：

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立春養肝3大茶飲

▼ 腹脹痛、大便稀軟、食慾減退的人，可飲用桂花烏龍參茶（按圖 👇👇👇）：

▼ 山楂洛神花杞子茶有助紓緩失眠，以及肝鬱的症狀 （按圖 👇👇👇）：

▼ 經常捱夜、有黑眼圈及皮膚差的人，可適量飲用檸檬白茶（按圖 👇👇👇）：

註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）

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