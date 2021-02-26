卵巢癌｜陳松伶癒後仍不育？腹脹尿頻8症狀食避孕藥助降4成風險！

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-02-26 18:31

50歲曾患卵巢癌的陳松伶與丈夫張鐸參加內地節目《婆婆和媽媽2》，節目中她因被奶奶忽視如「透明人」而引起討論，不少網民猜測可能與她曾患卵巢癌影響生育有關。究竟卵巢癌有什麼症狀，是否一定會影響生育？

▼50歲的陳松伶曾患卵巢癌，或因此影響生育？（按圖👇👇👇）

卵巢癌症狀

卵巢癌的症狀常被誤以為是一般無傷大雅的健康問題，因此很多人發現時，癌細胞早已邁入末期，並擴散至其他身體組織。如果出現以下症狀，雖然不一定代表有卵巢癌，但就算感覺不嚴重，還是盡快就醫檢查比較保險。

▼卵巢癌症狀（按圖👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

- 腹部腫脹 - 食量少卻容易飽 - 體重莫名增加或減輕 - 背痛 - 排泄習慣改變，例如便秘或腹瀉 - 頻尿 - 陰道莫名出血 - 容易疲勞，或有嚴重的疲憊感

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目前卵巢癌發生的確切原因尚未明瞭，但以下這些因素可能會使風險增加，因此若有持續性腹部腫脹，腸胃不適症狀，除了看腸胃科外也不要忘了卵巢腫瘤的可能性。

▼以下女性患病的機會較高（按圖👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

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腫瘤愈晚發現愈難醫

腫瘤的級別，是依據它的發展速度而定的。初期的腫瘤外觀與正常組織無異，生長速度緩慢；而晚期的腫瘤，則會明顯與正常組織不同，且擴散速度很快。腫瘤一般分成4級，如下：

第0級：腫瘤尚未侵犯到其他組織，看起來也與正常組織細胞無異，擴散機率不大，且容易治療。 第1級：腫瘤外觀仍與正常組織細胞無異，且成長速度還算緩慢。 第2級：腫瘤外觀與正常組織已開始不同，成長速度也變快了。 第3級：腫瘤與正常組織迥異，生長快速，容易診斷，並已演變成擴散型的癌症腫瘤。

及早發現治療生育都有救

卵巢癌只有在早期發現時治療，才有可能痊癒。早期的卵巢癌，可能只需要將病變卵巢細胞切除即可，若保留了子宮及其中一邊的卵巢，未來仍有可能生育。如果已經停經，患者可以選擇將兩側的卵巢及子宮一併切除，術後就不用再接受其他治療。若醫生判斷患者的復發風險高，會建議患者除了手術，也接受化療。若卵巢癌不幸發展至末期，此時的治癒率並不高，因此治療的目標，將是盡可能地控制癌細胞，防止其擴散，僅以延長病患壽命為主。

服避孕藥可以降低卵巢癌高達四成的機率，不過要注意的是，服用避孕藥有可能增加乳癌生成的風險。（GettyImages）

卵巢癌預防

卵巢癌因初期無明顯症狀，又被稱為婦女的沉默殺手，有75%的卵巢癌患者被診斷出來時通常已屬末期，所以卵巢癌症的死亡率佔婦科癌症中的比例相當高。了解卵巢癌風險，及早開始預防卵巢癌，除了飲食要均衡、避免日常飲食攝取過量脂肪、保持適量運動及情緒穩定外，妳可以這樣做：

服用避孕藥：服避孕藥可以降低卵巢癌高達四成的機率，使用愈久，降低罹癌的機率也愈高。不過要注意的是，服用避孕藥有可能增加乳癌生成的風險。

婦科手術：包括輸卵管結紮與子宮切除術

基因檢測：若有家族病史，可考慮基因檢測，即早採取像輸卵管結紮與子宮切除術等較極端的預防手段。

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