心臟衰竭｜腳腫氣喘一日體重增加3公斤？這3種唇色代表心臟有問題

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-03-03 10:02

心臟衰竭有如「心臟癌症」，患者平均存活率不到3成，比癌症更致命。中醫師提醒，如果嘴唇青紫色，當心是心臟有問題。

心臟衰竭3警訊

台灣博仁醫院急重症副院長暨心血管中心主任康志森指出，心臟衰竭最重要的3個警訊，分別是喘、腫、累，容易出現坐著才能呼吸、腳會腫、人會喘、體重忽然增加、嘴唇發紫等5大症狀。

台灣敏盛醫院副院長江坤俊進一步說明，以體重忽然增加為例， 一般來說，吃太多食物造成的變胖，一天最多增加0.5公斤，一個月可能增加15公斤；而心臟衰竭患者一天體重增加2-3公斤都有可能。

江坤俊解釋，心臟衰竭會造成體內的水分排不出去，原因是心臟不好，影響腎臟血流變少，也就導致排尿變少；然而，體內的水分就會沉澱在下肢，造成腳腫，如果用手按壓像水泡一樣凹下去，卻彈不起來的話，小心是心臟或腎臟出問題了，萬一發生肺積水，通常心臟衰竭已經很嚴重。

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為什麼心臟衰竭也會嘴唇發紫？

康志森說明，當流血流太多、貧血，會造成血紅素不足，當紅血球攜帶氧氣能力不足，就容易產生缺氧，最後就會嘴唇發紫；臨床上，許多先天性心臟病病童，或嚴重心臟衰竭、肺高壓病患，通常嘴唇變成藍色、甚至紫色。

台灣中醫師吳宏乾指出，中醫透過望聞問切診斷疾病，觀察嘴唇顏色也可以看出心臟有問題：

▼3種嘴唇顏色不健康（點擊下圖看清！👇👇👇）

1. 嘴唇泛白

代表血瘀、貧血，嚴重者臉色、指甲及耳朵，也會變淡白色、淡黃色，容易失眠、手腳冰冷。

2. 嘴唇青紫

代表心血瘀，特別是心臟缺氧，也可以看手掌的「大魚際」，呈現青紫色，代表心胃不好出問題。

3. 嘴唇青黑

代表陽虛、體寒，非常怕冷、嚴重手腳冰冷。

吳宏乾強調，如果嘴唇青紫色、耳朵有「心冠溝」，手掌的「大魚際」也青紫色，心臟問題建議及早就醫檢查。

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心悸的感覺是…（01製圖）

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