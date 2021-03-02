宵夜｜張敬軒「遮遮」煮年糕麵包宵夜血糖高！9款食物奇異果助眠?

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-03-02 21:05

張敬軒自從聘請新的工人姐姐「嬋嬋」（暱稱遮遮），就變成了「早餐界KOL」。近日他的好友王苑之作客家中，遮遮為她煮了份「遮遮式早餐」的宵夜，包括白麵包、果醬和年糕。宵夜吃這些食物對身體有害？肚餓難耐又該吃什麼兼有助入眠？

張敬軒經常在社交平台分享遮遮為他炮製的早餐照片，遮遮「獨特」的廚藝令網民嘆為觀止。近日好友王菀之亦在Instagram分享了一張「遮遮式早餐」宵夜，但除了麵包及果醬外，還多了幾件年糕，更指該份宵夜很美味。

▼即睇王菀之分享的「遮遮式早餐」宵夜、張敬軒過往的愛心早餐（按圖👇👇👇）

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宵夜吃白麵包易肥？

澳洲註冊營養師王穎羚（Hannah）指，雖然食宵夜不一定令體重上升，但是有研究顯示有食宵夜的人比較容易增磅，因為宵夜是額外的一餐飯，增加了一整天卡路里的攝取量。而麵包、果醬和年糕都是高碳水化合物食物，更含不健康的脂肪、添加糖，這些高碳水化合物食物更會刺激胃口，令人愈食愈多。

若是糖尿病患者，進食了麵包、果醬和年糕作宵夜，更會使翌日早上的空腹血糖升高。

宵夜吃朱古力治失眠？

除了白麵包和年糕等高碳水化合物食物要避免，網站WebMD的報道引述紐約州立大學上州醫科大學的研究指，有些食物也不建議睡前當宵夜進食，有可能令人無法入睡，導致失眠。

▼睡前不應吃的食物：（按圖👇👇👇）

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只要懂得選擇，便可以吃宵夜也吃得較健康！（GettingImages）

宵夜吃果仁穩定血糖？

深夜時分肚餓，不吃宵夜會餓得不能入睡，但吃宵夜又怕胖。其實，只要懂得選擇，吃宵夜也可吃得較健康！

王穎羚（Hannah）指只要宵夜的食物和配搭合宜，可幫助減重和穩定血糖！大家可選擇低升糖指數（低GI）、低碳水化合物食物，再配搭富含蛋白質或少量脂肪的食物作宵夜，能有助維持飽肚感、保持血糖穩定和睡得更佳。

她推介了數項宵夜好配搭：

1. 芝士加全麥餅乾

2. 熱牛奶麥皮

3. 蛋白棒（Protein bar）

4. 蘋果加花生醬

5. 水果乳酪杯

6. 水果奶昔

7. 果仁

*不過患胃食管反流病，即胃酸倒流（GERD）、消化不佳或腹大便便的孕婦就要避免睡覺前吃零食，以防出現胃酸倒流。

而網站Myrecipes和WebMD亦參考營養師的意見，分享了數項健康宵夜選擇。

▼9種健康宵夜選擇：（按圖👇👇👇）

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