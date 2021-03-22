大腸癌｜演員黃樹棠腸癌術後3年患肺癌！暴瘦屁臭7症狀番薯助防癌

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-03-22 19:30

資深演員黃樹棠（棠哥）於2018年確診大腸癌第二期，棠哥當時接受完切腸手術後便逐漸康復，可是近日病情反覆，3月19日因呼吸不暢順被送入院。其妹黃文慧指，棠哥癌細胞入侵了肺部，現時正與癌魔搏鬥。究竟大腸癌有什麼症狀，哪些人屬高危，又是否罹患其他種類的癌症？

黃樹棠，現年77歲，曾參演亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》系列中演繹何應求（求叔），近日因癌細胞入侵肺部入院。

▼黃樹棠2018年曾確診大腸癌二期，經治療後康復，最近又發現癌細胞入侵肺部。（按圖👇👇👇）

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大腸癌死亡率第2位

大腸癌在香港每年有二千多宗個案，據衛生署資料，大腸癌的發病率高居癌症排行榜的第2位，而死亡率則在所有癌症中佔第2位，有數據顯示，近年香港大腸癌個案更有上升趨勢。

大腸癌康復後的病人更易罹患肺癌及肝癌等癌症。(Unsplash/giorgiotrovato)

大腸癌康復後易患肺癌？

黃樹棠2018年曾患大腸癌二期，3年後癌細胞再入侵肺部。癌症患者如療程結束後，癌症症狀再次發生，即是「復發」，也可能罹患不同種類的癌症，也是所謂的「二次癌症」。

台灣癌症基金會的資料指，大腸癌最常復發的位置是肝臟與肺臟。若是復發在肺臟，常見的狀況是呼吸困難或咳嗽、咳出血。若是復發在肝臟，會出現右側的肋骨會有疼痛或是不舒服的感覺，失去胃口與體重減輕，昏睡，黃疸（出現在皮膚和眼睛），腹部或是腿部水腫。

台大醫院大腸直腸外科主任梁金銅接受健康2.0訪問時指，大腸癌患者在手術後2年內的復發率約40%，而術後第3到5年後亦有約10%的人會復發，因此康服後仍需配合醫生定期檢查。

臭屁多也是徵狀？

根據醫管局智友站資料顯示，下腹不適、出現貧血等都是大腸癌的常見症狀。

▼大腸癌的常見症狀：（按圖 👇👇👇）

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此外，突然多臭屁也可能是腸癌先兆。不少腸道疾病患者（例如腸癌、腸炎）都會出現腸道細菌分佈改變或「菌叢不良」（即因微生物的分佈生態失衡而造成疾病）的問題，導致放屁狀況異於平日，而多數表現為屁變多及氣味變臭，亦有無法放屁的情況出現。

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大腸癌高危人士

雖然大腸癌的成因暫時未明，但有些人士患大腸癌的風險較高，包括50歲以上及體重超標人士。

▼大腸癌高危人士：（按圖 👇👇👇）

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大腸癌篩查合資格人士？

為找出大腸癌潛在高風險的人士，政府推出大腸癌篩查計劃，若參加者驗出有大腸瘜肉，便可安排及早切除，以減低惡化為大腸癌的機會。大腸癌篩查計劃如何參加？什麼人才合資格？

▼政府推行大腸癌篩查先導計劃，有什麼人合資格？需具備什麼條件？（按圖了解 👇👇👇）：

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預防大腸癌方法

改善飲食和維持健康的生活，有助預防大腸癌或大腸癌復發。

▼預防大腸癌貼士：（按圖 👇👇👇）

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▼防大腸癌食物：（按圖 👇👇👇）

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