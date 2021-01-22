大腸癌｜音樂大師坂本龍一患直腸癌　防腸癌6須知多臭屁是先兆？

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-01-22 19:34

69歲的日本音樂大師坂本龍一，於21日宣布患上直腸癌，日前已完成手術。大腸癌是常見癌症之一，患大腸癌的症狀是什麼？有沒有預防方法？

坂本龍一於21日用日文、英文和中文在社交平台和官網宣布患直腸癌消息，已完成手術並接受治療當中，發聲明表示將會努力持續對抗病魔，與癌共生。

▼坂本龍一患直腸癌的情況：（按圖 👇👇👇）

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大腸癌是十分常見的癌症。根據醫院管理局2018本地癌症數據，大腸癌在致命癌症中位列第二。大腸癌有什麼症狀？哪些人士較高危？又可以如何預防大腸癌？

大腸癌6大須知

1. 直腸癌等於大腸癌？

大腸是位於消化道的最後一部分，大腸可分為結腸及直腸。當腫瘤位於結腸及直腸/肛門，都可稱為結直腸癌（即俗稱大腸癌）。按照癌細胞生長的部位，大腸癌可歸類為以下三種：

．結腸癌（Colon cancer）：癌細胞長在結腸的細胞組織

．直腸癌（Rectal cancer）：癌細胞長在直腸的細胞組織

．大腸直腸癌（Colorectal cancer）：癌細胞長在結腸和直腸的細胞組織，且會影響小腸和消化系統運作

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2. 大腸癌有先兆？常放屁都是先兆？

大腸癌早期症狀很容易跟其他疾病混淆，在早期不容易發現，但亦有一些大腸癌先兆可多加注意，例如突然多臭屁也可能是腸癌先兆。不少腸道疾病患者（例如腸癌、腸炎）都會出現腸道細菌分佈改變或「菌叢不良」（即由於微生物的分佈生態失衡而造成疾病）的問題，導致放屁狀況異於平日，而多數表現為屁變多及氣味變臭，亦有無法放屁的情況出現。

▼大腸癌5大先兆：（按圖👇👇👇）

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3. 大腸癌有什麼常見症狀？

根據智友站，下腹不適、出現貧血等都是大腸癌的常見症狀。

▼大腸癌的常見症狀：（按圖 👇👇👇）

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▼大便出血有可能是腸癌或痔瘡，如何分辨？（按圖 👇👇👇）

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4. 患大腸癌的高危人士？

雖然大腸癌的成因暫時未明，但有一些類別的人士較高風險患上大腸癌。

▼大腸癌高危人士：（按圖 👇👇👇）

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5. 大腸癌可以預防？

改善飲食和維持健康的生活，有助預防大腸癌。

▼預防大腸癌貼士：（按圖 👇👇👇）

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▼防大腸癌食物：（按圖 👇👇👇）

6. 大腸癌的診斷方法？

如果你屬以上高危人士，或出現上述徵狀，應去求診，並接受檢查，及早診斷和發現能提高疾病的治癒率。大腸癌相關檢查包括結腸內視鏡檢查（俗稱大腸鏡檢查）、大腸鋇劑灌腸造影檢查（X光檢驗）。

▼大腸鏡檢查是什麼？（按圖 👇👇👇）

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