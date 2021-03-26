膽固醇懶人包｜好膽固醇愈多愈好？幾時要食藥10須知慎吃牛油肥牛

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-03-26 08:00

膽固醇過高可引致動脈粥狀硬化、血壓上升及動脈阻塞。當心臟動脈阻塞，會引起心肌梗塞、心臟衰竭等問題，對心腦血管影響甚遠。膽固醇怎樣才算高？什麼時候需要食藥？有什麼食物有助降膽固醇？

膽固醇與心腦血管疾病息息相關，壞膽固醇過高可增加中風、心臟病等風險。膽固醇是否偏高，首先要知道正常的膽固醇水平應為多少，什麼才算高膽固醇！

其實食物的膽固醇並無好壞之分，但高膽固醇食物含有的大量飽和脂肪會增加壞膽固醇水平！（brookelark/unsplash）

1. 膽固醇是什麼？與食物的膽固醇一樣？

膽固醇為血脂的一種，是製造細胞膜、合成荷爾蒙的重要原料，是身體所需的重要元素。人體的膽固醇主要有2大來源，約有70至80%是由肝臟生成，另外約20%則從食物攝取，即大部分的膽固醇都是由人體自行生成。

不少人都選擇食用低膽固醇食物，但心臓科專科醫生謝德新指，其實食物裹的膽固醇「本身」並無好壞之分。不過，大部分高膽固醇食物仍含有大量飽和脂肪及高卡路里，且攝取飽和脂肪酸會增加低密度脂蛋白膽固醇的濃度，進而提高心血管疾病的風險。

2. 膽固醇過高未必是健康差？要先分清好、壞膽固醇！

膽固醇有分低密度膽固醇（壞膽固醇）及高密度膽固醇（好膽固醇），高密度膽固醇是愈高愈好。

▼血脂數據完整應包括：（按圖👇👇👇）

由於高密度膽固醇是血管的清道夫，可預防動脈硬化，降低心血管疾病風險，因此愈高愈好；壞膽固醇所指的是低密度膽固醇過高，可引發心臟病及中風。

若體檢報告列出的只有總膽固醇水平，並不能反映壞膽固醇是否合格，應詳細檢驗低密度和高密度膽固醇。

▼一般人的低密度膽固醇（壞膽固醇）指標：（按圖👇👇👇）

3. 瘦人不會膽固醇過高？哪些是高膽固醇高危人士？

事實上，身型肥瘦與高膽固醇沒有直接關係。大家會覺得肥胖的人膽固醇會較高，是因為一般肥胖人士吃的東西可能較高脂、肥膩、高熱量。

▼高膽固醇高危人士：（按圖👇👇👇）

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4. 膽固醇過高會有什麼併發症？

高膽固醇血症可能會引起動脈硬化、冠狀動脈硬化、心絞痛、心肌梗塞、中風等併發症。

高膽固醇血症可引起心肌梗塞、中風等併發症。（資料圖片）

5. 高膽固醇有什麼症狀?

謝醫生指，膽固醇過高本身不會有任何症狀，直至出現心腦血管病併發症，例如中風、冠心病、心肌梗塞等才會引起相關症狀。如果出現相關併發症引起的症狀，表示高膽固醇所引致的血管毛病已經到中後期。

▼高膽固醇所引致的血管毛病的症狀：（按圖👇👇👇）

6. 膽固醇檢驗有什麼要注意？

由於高膽固醇沒有徵兆，只可通過抽血檢查膽固醇水平。謝醫生指，部分體檢報告只會列出總膽固醇水平，有些則會細分為3個水平，即高密度膽固醇、低密度膽固醇及三酸甘油脂。

檢驗膽固醇前需知：

1. 抽血前避免大量飲水，因水可能會稀釋血液，令血濃度出現變化

2. 檢驗前3天應避免飲用含酒精飲品

3. 抽血前幾小時內避免飲用含糖飲料

7. 幾時需要食藥控制膽固醇？

那是否所有人士都應以3.4mmol/L為指標呢？

雖然壞膽固醇正常水平是3.4mmol/L，理想水平更低於2.6，但謝醫生指，醫生需臨床評估病人心腦血管疾病風險，若屬於中至低風險，可先以飲食運動等非藥物方式控制膽固醇。

建議高風險人士服藥

如果屬於高風險人士，便建議服用藥物。美國心臟病協會（AHA）和美國心臟病學院（ACC）於2014年更新預防心血管疾病的指引，建議心血管病高危族建議服用他汀類藥物，減低患心臟病及中風風險。

▼建議服藥控制膽固醇的4類高風險人士：（按圖👇👇👇）

高風險人士的低密度膽固醇（壞膽固醇）指標須低於1.8mmol/L才屬理想，比一般人嚴謹得多。而最近歐洲心臟學會（ESC）在2019年發佈的指引中指出對於「高風險」人士，壞膽固醇的理想指標更建議低於1.4mmol/L。

8. 什麼食物有助降膽固醇？

攝取植物固醇、穀類植物（如麥包、麥片、燕麥、紅米）、單元不飽和脂肪食物（牛油果、芥花籽油、橄欖油、花生）有助降壞膽固醇。

▼含較多植物固醇的食物例子：（按圖👇👇👇）

9. 高膽固醇人士需要戒口？

高膽固醇人士應限制飽和脂肪、反式脂肪和碳水化合物的攝取量，以提升好膽固醇水平，並降低壞膽固醇水平。

▼10款含高飽和脂助的食物：（按圖👇👇👇）

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▼10種高反式脂肪食物：（按圖👇👇👇）

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10. 每隔幾年定期檢查膽固醇？

預防勝於治療，謝醫生建議大家定期進行身體檢查，20至40歲以下人士應每5年做一次，而40歲以上人士每年進行一次體檢。

謝醫生更提出，一般40至75歳人士單以低密度膽固醇水平，並不能真正評估未來十年患心腦血管疾病的風險。因此，大家可透過美國心臟病學學院網站，輸入性別、年齡、膽固醇水平等資料，便可進行自我評估。

美國心臟病學學院的自我評估網站（截圖）

心臓科專科醫生謝德新（受訪者授權提供）

▼同場加映：中風知多啲（按圖了解👇👇👇）

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