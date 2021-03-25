即飲咖啡檢測｜最高脂雀巢最高糖星巴克1樽=5粒方糖　邊款0脂肪？

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-03-25 21:20

飲咖啡是不少人的生活日常，雖然飲咖啡有助提神，但飲太多除了攝取過量咖啡因，更可能誤墮高糖陷阱！記者在市面隨機挑選了20款常見的即飲咖啡，最高糖一樽有5粒方糖，佔全日最高糖分攝取量的一半。

即飲咖啡市面上品牌眾多，記者從百佳、7-11及A1 bakery隨機挑選了20款常見的樽裝或罐裝咖啡，發現咖啡的熱量及脂肪含量雖然不算高，但有些糖分含量卻較高，飲一樽已佔全日最高糖分攝取量的一半！

▼即飲咖啡糖分排名（按圖 👇👇👇）

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最高糖1樽＝5粒方糖

20款即飲咖啡的檢測中，最低熱量的UCC微糖咖啡糖分亦最低，每100克只有2.1克糖，而星巴克雙份特濃咖啡加忌廉的糖分最高，每100克有9.4克糖，即一樽275毫升有26克糖，約5粒方糖，已佔全日最高攝取量的一半。

世界衞生組織（WHO）建議，每人每日糖分攝取量不應超過總熱量的5%，最多亦不應超過總熱量的10%。以成人每日攝取2,000千卡熱量計算，每日來自的糖分的熱量應少於100至200卡路里。1克糖含4卡路里，即每日糖分攝取量應少於25至50克（即約5至10粒方糖）。

▼同場加映：高血糖會出現什麼症狀呢？（按圖👇👇👇）

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熱量最高1樽=0.6碗飯

在20款即飲咖啡中，UCC微糖咖啡的熱量最低，每100毫升有21千卡，而最高的則是星巴克朱古力咖啡星冰樂，每100毫升有61.5千卡，飲一樽281毫升星冰樂有173千卡，以一碗200克白飯含260千卡計算，相等於約0.6碗飯。

75%咖啡屬低脂

就脂肪含量而言，是次檢測中75%的咖啡都屬「低脂」或「不含脂肪」飲品。

根據食安中心的定義，每100克液體食物含不超過1.5克總脂肪可視為「低脂肪」飲料，每100克液體食物含不超過0.5克總脂肪更可當作不含脂肪。

是次檢測的20款即飲咖啡中，20款即飲咖啡有4款屬「不含脂肪」飲品，11款屬「低脂」飲品。當中四洲香濃咖啡的脂肪最少，每100克有0克脂肪，而最高的則是雀巢絲滑牛奶咖啡，每100克有2.2克脂肪，一樽268毫升含5.9克脂肪，即約1.18茶匙油。

假設一個人每天的能量攝取量為2000卡路里，由於每克脂肪提供9卡路里能量，其膳食脂肪攝取量便應限制於不超過65克（即約13茶匙油），其中飽和脂肪不應超過22.2克，而反式脂肪不應超過2.2克。攝取過量的飽和脂肪和反式脂肪，會增加血管硬化、中風、心臟病等疾病的機會。

(quan-le-A@unsplash)

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按《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》下，每100毫升飲品若含5克糖以下屬低糖飲品；不超於0.5克則可視為「無糖」；衛生署指引若超於7.5克即屬「高糖」飲品。在20款即飲咖啡中，有4款屬「高糖」飲品，另有4款屬「低糖」飲品。大家購買時需要特別留意。避免增加誘發糖尿病和心血管疾病的風險。一旦患上糖尿病，會增加患腦血管病、心臟病、足部壞疽、視網膜病、腎病及神經系統疾病的機會。

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