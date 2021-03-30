痛風｜日飲1支汽水增痛風49%！不該吃的5種食物咖啡減痛風發作？

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-03-30 10:47

說到急性痛風發作時症狀，在疼痛感排名內也不落人後，有患者形容如火燒一般，也有人說，就像幾千萬隻螞蟻在啃咬患處，無論是哪者，都是對痛風患者忍痛能力的試煉，為了改善痛風的症狀，本文將從「吃」下手，介紹適合痛風者的飲食，減少夜裡痛醒的次數，也避免痛風狀況的惡化，在關節處生成痛風石。 文：于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

痛風是什麼？

痛風是因為身體當中，本應透過尿液排出的尿酸，滯留在身體的關節部位，當濃度高到一定程度時，便會引發疼痛，而尿酸的產生，則是人體代謝普林（Purine，又稱嘌呤）後的產物。

除了本文即將要介紹的飲食以外，家族遺傳、肥胖、糖尿病和心臟病等，都會提高罹患痛風的機率，當然，天生帶有的基因我們無能為力，不過針對飲食改善，不單單可以減少普林的攝取，也能降低肥胖與眾多疾病的發生機率，再配合治療藥物，可以有效避免痛風一再發作。

新英格蘭醫學期刊（The New England Journal of Medicine）的一篇研究指出：「攝取海鮮與肉類會增加痛風的發生機率，乳製品則會降低，而適量吃一些含有普林的蔬菜及蛋白質，並不會提高痛風發生率。」從這點來看，並不是所有含有普林的食物都完全不能碰，以下是建議減少攝取量的食物：

▼痛風患者不適合吃哪些食物？（按圖細閱👇👇👇）

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1. 內臟：豬肝、豬腦及雞肝等等動物內臟，皆含有極高的普林，痛風患者絕對要避免食用。

2. 紅肉：羊肉、牛肉及豬肉等，普林含量較高。

3. 海鮮：部分海鮮如貝類、吞拿魚、鯷魚及沙甸魚，普林量較高，但整體而言，食用魚類所帶來的營養價值，比起普林的威脅要大上許多，因此建議仍應適當吃些魚肉，補充不同的營養素。

4. 酒類：喝酒在代謝中會產生不少乳酸，它們一樣需要藉由腎臟的幫助，經由尿液排出體外，但是痛風患者代謝尿酸都來不及了，喝酒只會讓腎臟的工作量更大，使得尿酸滯留體內的情況更加嚴重，而且啤酒的普林含量不低，也會提高痛風的發作機會。

5. 含糖飲料：英國醫學期刊（BMJ）的一篇研究發現，跟一個月喝不到一次含糖飲料的人比起來，每週攝取5-6份含糖飲料，會提高29%的痛風機率，每天攝取1份提高49%，每天喝2份以上含糖飲料的人，罹患痛風的機率將提高近85%。雖然飲料本身的普林含量很低，但是其含有的果糖，會減少尿酸排出量，造成體內尿酸量增高。

痛風患者可以吃什麼？

除了上述提及需要注意的食品或飲料外，其餘的食物都不太會加深痛風對人體的影響，但是痛風患者也應該注意自己各項營養素與熱量的攝取，因為體重增加仍不利治療痛風，基本上，維持少鹽、少油與少糖的飲食原則，選擇健康的烹調方式，便能避免痛風一再復發。以下提供簡單的痛風飲食概念：

1. 蔬菜：包含高普林的蔬菜在內，所有蔬菜都不需要特別限制攝取量，也不會造成痛風加劇。

2. 肉類：雖然紅肉普林含量較高，但是只要別過量，每天攝取大約限制在115-170公克（g）內，並不會造成太大的危害，或者以白肉為主，減少紅肉的攝取量。

3. 蛋與乳製品：這兩種食物在正常的攝取下，並不會讓痛風症狀變嚴重，不過若選擇低脂的產品會更加健康。

4. 堅果：所有堅果類都不需要特別限制。

5. 咖啡：部分研究指出，咖啡因可以加快尿酸的排出，降低痛風發作機會。

6. 維他命C：發表在美國國家生物技術資訊中心（NCBI）的一項研究表示，維他命C有助於降低尿酸濃度，加快腎臟代謝效率。但要特別注意的是，雖然橙汁中含有維他命C，但是喝太多，也可能因為果糖攝取過多，使得尿酸增加。

7. 車厘子：一項2013年的研究指出，每天吃10顆車厘子，可以降低痛風機率達35%，搭配降尿酸藥物，如別嘌呤醇（Allopurinol），更能降低將近75%。車厘子有如此效果，可能來自於其含有的花青素（Anthocyanins），擁有抗發炎與抗氧化效果。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：痛風怎麼吃？內臟海鮮普林偏高應少吃】