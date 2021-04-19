腰痛｜肌肉痛或椎間盤突出？10秒檢測腰痛3原因1摸1敲知腎臟發炎!

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-04-19 10:02

腰痠、腰部疼痛很常見，每個人痛感輕重也不相同，有些人感覺椎間盤隱隱作痛，有的則有點像肌肉痠痛的感覺。到底該怎麼分辨自己是腰痛、肌肉痛、還是內臟痛，甚至是不是有椎間盤突出的問題？就讓骨科醫師教你分清楚！

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揪出椎間盤突出 骨科醫教你分辨

造成腰痛的原因很多，腰痛的症狀也都很相似，究竟怎樣的腰痛是與椎間盤有關？台灣彰化基督教醫院骨科主任王偉勛指出，臨床上不少腰痛患者，搞不清楚自己是哪個地方出問題，以下就椎間盤突出、肌肉痠痛、腎臟發炎等3種疼痛感進行說明：

1. 椎間盤突出：通常腰椎或椎間盤相關的疼痛是比較深層的，通常按壓不到，是隱約深層的疼痛，若是比較輕微的椎間盤突出，痛感會在臀部跟腰部的地方，若是比較嚴重的疼痛則會壓迫到神經，就會從臀部開始往下，連腿部也會跟著痛，然後依照神經的分布產生不同的麻木感。

2. 肌肉痠痛：若臀部痛或腰痛，可以壓得到痛點，就比較偏向是肌肉疼痛。

3. 腎臟發炎：從骨盆與腰交界之處，約第四、第五腰椎的地方順著肋骨摸，摸到跟脊椎交界的地方就是腎臟。若這個地方輕輕敲下去就有痛感，表示腎臟可能有發炎積水或感染的情況，如果合併發燒，要趕快去看腎臟科或泌尿科。

若是比較嚴重的疼痛則會壓迫到神經，就會從臀部開始往下，連腿部也會跟著痛，然後依照神經的分布產生不同的麻木感。（健康2.0授權使用）

另外，王偉勛醫師提到，臨床上會把椎間盤突出的患者，從輕微到重度分成4個等級：

【輕度】像是搬重物、打噴嚏時，感覺腰怪怪的、輕微疼痛，表示椎間盤稍微膨出來，結構沒壞，還沒擠出韌帶、沒壓迫到神經。

【中度】會腰痛，沒挺胸感覺就不舒服，表示椎間盤突出，但還沒壓迫到神經。

【重度】腳會麻木（單側居多）、刺痛、灼熱感，從臀部往下延伸到大腿、小腿甚至腳趾。若突出量大，復健治療3至6個月仍未見改善，就要考慮手術。

【嚴重】通常最嚴重時，連腳都無力，稱作「馬尾終端症候群」，患者狀況已經壓迫到泌尿系統，導致大小便失禁，一定要趕快開刀不能等。

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