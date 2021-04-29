胃酸倒流｜喉痛耳鳴難吞咽8症狀　飯後別即躺改善6招勿穿緊身衣？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-04-29 10:02

胃酸倒流（又稱胃食道逆流）是相當常見的疾病，根據統計資料示，台灣人平均每4人就有1人有胃酸倒流的問題。在正常狀況下，食物通過食道到胃部，但當胃部內容物反流回食道，便會造成食道的侵蝕，也就是所謂的「胃酸倒流」。為什麼會造成胃酸倒流的發生，可以大致分為3種因素。

1. 生活相關因素：吸煙、喝酒和肥胖。

2. 飲食相關因素：酒精類飲料、咖啡、茶、碳酸飲料、高油脂食物、辛辣食物、甜食、酸性食物（例如柑橘類水果、檸檬或番茄等）。

3. 藥物因素：部份慢性病常用藥物，如：鎮靜劑、哮喘（又稱氣喘）藥、高血壓藥物等，可能降低食道括約肌的壓力，導致胃酸倒流。

由於食道黏膜對胃酸的抵抗力薄弱，如果有胃酸倒流卻不治療，長期下來就會造成食道發炎、潰瘍、出血，甚至讓食道黏膜細胞發生病變。

▼胃酸倒流的症狀（按圖看清👇👇👇）

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典型症狀

1. 胸口灼熱（火燒心）

2. 胃酸逆流

非典型症狀

1. 咽喉疼痛：當胃酸流到咽喉，就會有咽喉疼痛、慢性咽喉炎的狀況發生。

2. 吞嚥困難：有些人天生食道彈性出現問題，或是因為後天因素而難以吞嚥，也會導致胃酸倒流。

3. 喉嚨沙啞：這是因為胃酸已經侵蝕到了喉嚨，影響發聲所導致。

4. 牙齦發炎：當胃酸流到口腔，使胃酸腐蝕牙齒、牙齦，就會讓牙齦有發炎現象。

5. 胸悶胸痛：當胃酸逆流時，會刺激食道引起疼痛，因此也會使得胸口有悶悶的、疼痛的感覺。

6. 夜間氣喘：胃酸流入支氣管，會造成支氣管痙摩，進而發生類似哮喘（又稱氣喘）的症狀。

7. 中耳炎：因胃酸逆流到咽喉，引起喉嚨紅腫發炎，刺激到耳咽管，進而引發中耳炎。

8. 耳鳴：當胃酸逆流到咽喉，再經由耳咽管到中耳，就會造成中耳聽小骨損傷，產生耳鳴。

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該如何改善?

1. 戒煙、戒酒

2. 避免刺激性的飲食

3. 用餐後不要立刻躺下

4. 睡前3小時內不要進食

5. 平時避免穿著過緊的衣物壓迫腹部

6. 肥胖患者建議減重

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