李光洙退出Running Man椎間盤突出痛到要抱入院！5症狀失禁難站直

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-04-27 19:14

韓國SBS人氣綜藝節目《Running Man》已踏入播出第11周年，35歲的元祖成員李光洙在今日（4月27日）宣布因傷患退出，令不少粉絲大感震驚。主持之一Haha曾透露，在拍攝進行期間，每位成員都有腰椎間盤突出的問題，李光洙更試過在拍攝後隔天在床上動彈不得，被經理人以公主抱的方式送到醫院。究竟腰椎間盤突出有什麼症狀？對生活又會造成什麼影響？

《Running Man》幾乎所有成員都患腰椎間盤突出！(影片截圖)

李光洙退出《Running Man》震驚不少粉絲，但除了李光洙患腰椎間盤突出，其他成員亦同樣有腰椎間盤突出問題。

▼李光洙傷患及腰椎間盤突出，曾痛到動彈不得！（按圖👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

相關文章：李光洙宣布退出《Running Man》 事務所：11年同甘共苦的節目

椎間盤是什麼？

椎間盤是脊椎內的軟骨組織，正常的腰椎間盤通常在25歲以後就開始逐步退變、老化，其中的膠原成分逐漸減少，彈性也隨之降低。椎間盤亦會因為長期的受壓及突然的重力（長期不良的姿勢、不當搬重物、退化、外傷），造成周圍的韌帶受損或退化，導致椎間盤突出，以致擠壓到周邊的組織及神經，造成不適（頸腰部疼痛、手麻腳麻等問題）。

▼腰椎間盤突出有什麼症狀？（按圖👇👇👇）

+ 8 + 8 + 8

腰椎間盤突出會導致間歇性或持續性背痛、背部肌肉痙攣、坐骨神經痛、腿部肌肉無力、腿或腳麻木、膝蓋或腳踝反射減弱、膀胱或腸功能改變、行走困難、疼痛隨著運動而惡化、前彎姿勢使腿部疼痛明顯惡化、站立時骨盆傾斜、呈臥姿時疼痛緩解、咳嗽或打噴嚏時疼痛加重等。

趴着睡對脊椎健康有影響。（Vladislav Muslakov/unsplash）

椎間盤突出成因及高危人士

1. 年齡：好發於30~45歲以上 2. 正常勞損（尤期長期搬動重物、經常長時間走路） 3. 姿勢不正確 - 坐姿：蹺腳，彎腰駝背、頸椎前傾，坐沙發時整個人側向一邊 - 站姿：重心側向其中一邊 - 睡姿：趴着睡、像蝦米般蜷曲身體 4. 肥胖：體重過重，腹部突出導致腰椎壓力承受增大 5. 腹肌背肌肌力不足：肌肉無力，椎間盤支撐力不足，容易造成椎間盤突出 6. 意外受傷

▼如何知道自己是否腰椎間盤突出？可以試試以下的自我測試：（按圖👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

1.站立前彎測試

如果有椎間盤突出，當腰部向前彎曲時，會對椎間盤施加強大的壓力，使症狀惡化並且疼痛增加。相反的，向後彎時疼痛會減少。

2.單腳站立測試

腰椎間盤突出的其中一個症狀是肌力下降，使脊椎穩定性下降。腳沒有辦法使出力量，很難用一條腿站立，因此單腳站立測試時，如果無法維持姿勢，也有可能是椎間盤突出。

3.仰臥直抬腿測試

方法：仰臥床上將腿伸直，抬起其中一腳，抬起的過程中讓臀部緊貼在床上。

做這個測試時，假如大腿後側很緊不舒服，就是腿後肌太緊繃所導致，建議伸展腿後肌群後再來做測試。一般人抬起的角度可至70度以上，如果抬起角度小於60-70度時出現明顯的疼痛加重，甚至只有20-30度就會劇烈疼痛難忍，可能是椎間盤突出。

4.踮腳尖測試

同樣的，因為腰椎間盤突出的其中一個症狀是肌力下降，腳的肌力比較弱，而使不出力氣，無法踮腳尖，翹腳尖（只用後腳跟）也很困難，也會有腳麻的情況出現。

※以上方法僅供參考，如有長期不適或疼痛建議就醫檢查

相關文章：【腰痛】坐逾30分鐘就腰痛可能腰椎間盤突出！簡單4招自我檢測

腰椎間盤突出症狀

腰椎間盤突出愈早開始治療愈好，因為早期時突出狀況一般較輕微，壓着神經線的情況也較少，若延誤治療則有機會引致以下各種問題：

1. 坐骨神經痛、腳痺或腰痛 2. 觸感及肌力失調，如平日走路1小時沒有問題，忽然走15分鐘便感到雙腳疲累，或觸摸物品時覺得麻痺、沒有感覺 3. 走路時拖着腳 4. 身體要維持直立的姿勢愈來愈困難 5. 軟骨壓向馬尾神經而引致失禁（屬於非常嚴重的情況，要盡快做手術減壓）

及早接受治療另一好處，就是可用減壓治療等非手術方式改善，到病情惡化後就可能要動手術才能處理，而手術難免有較高風險。減壓治療可透過簡單步驟，紓緩椎間盤突出的症狀，治療時間視乎症狀和嚴重程度。

相關文章：【腰痛】椎間盤突出因長期趴睡蹺腳引致？點企點坐防腰痛6大須知

腰椎間盤突出預防方法

預防腰椎間盤突出，除了減少勞動，最重要是經常保持正確姿勢，尤其我們日常有大量時間都在站立或坐着，更加要注意以下貼士（按圖👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

坐姿

1. 把椅子調節好高度，坐著時把背部完全靠向椅背，不要讓上身向前傾

2. 不要坐太軟或中間凹陷的椅子

3. 坐時把雙腳平放在地上，膝部略高於臀部少許，如發覺腳不能碰地，可放一個盒子令雙腳平放

4. 每30分鐘離開椅子站起來走走

站姿

1. 站立時盡量不要長時間把身體重心側向一邊

2. 最好每數分鐘變換姿勢

相關文章：【腰痛】起床、刷牙姿勢一直都係錯？教你5個正確姿勢防腰痛