低血糖｜暴食速食致低血糖　進食次序都有關應吃咖喱或沙律先？

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-05-05 19:00

低血糖症並不罕有但總被忽略，如你嗜甜又經常急忙用膳，可有忽然感到疲倦和強烈的空腹感情況？如果有你可能已有「功能性低血糖症」。雖然空腹感只需要吃些茶點零食就能緩解，但只是「治標不治本」，任由情況惡化更可能導致情緒失控、手震、昏厥，嚴重更會損害中樞神經，甚至有致命風險。

易倦、焦躁、精神難集中、突然襲來的飢餓感，面對這些症狀或會歸咎於壓力大，或是單純的體力不足，很多時吃顆糖或早點睡就不以為然。前日本女子排球隊選手杉山明美亦是這樣認為，但直到她出現異常頻密的暈眩、手震等症狀而求醫，才發現自己已患上了重度的低血糖症。

易倦、集中力不足、焦躁、突然襲來的飢餓感，以為是壓力大，體力不足，但原來有可能是患上「功能性低血糖症」的警𦻮。

▼日本節目《ザ！世界仰天ニュース》引述元女子排球隊選手杉山明美的經歷，指出不良的飲食習慣可導致「功能性低血糖症」。（按圖了解杉山明美的患病經過👇👇👇）：

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何謂「功能性低血糖症」？

「低血糖症」其實間中會出現在糖尿症患者身上，原因是他們注射過量胰島素或是注射後沒有進食。但沒有糖尿病的杉山為何都患上「低血糖症」呢？原因其實是攝取過量糖分和「暴食」。（按圖了解什麼是「功能性低血糖症」👇👇👇）：

血糖本來就會因為進食碳水化合物等高糖分的食物而上升，胰臟就會分泌胰島素去中和，讓忽然上升的血糖值降回正常水平。但假如過量攝取糖分、「暴飲暴食」，血糖值就會一下子飆升得很嚴害，於是胰臟就會急忙分泌大量的胰島素中和。

如此反覆折騰，感應就會開始失效，導致胰臟分泌過量的胰島素，變成低血糖的狀態。當大腦發現身體低血糖，就會發出極之飢餓的訊息，令患者再一次「暴食」，形成令病情惡化的惡性循環。

▼同場加映：時常感覺食慾過盛！小心背後隱藏的健康問題（點擊下圖看清！👇👇👇）

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節目請來姫野友美醫生講解，醫生指近年因為疫情的關係，功能性低血糖症的患者有年輕化的跡象。由於待家的時間多了，很多時膳食都只是食杯麵或者是便利店的速食去解決，偏重於攝取碳水化合物，誘發功能性低血糖症。二三十歲的患者、男性的患者都增加了。

待家的時間多了，很多時膳食都只是食杯麵或者是便利店的速食去解決，偏重於攝取碳水化合物，誘發功能性低血糖症。（《ザ！世界仰天ニュース》截圖）

從飲食習慣穩定血糖

要治療功能性低血糖症，就是要減少血糖值的波動，醫生建議可以進食蛋白質食物，如：肉類、魚類、雞蛋、大豆製品，或者是油、蔬菜、海草、菇菌等等，就能減少血糖值的波幅。除了食物的選擇，進食的次序讓碳水化合物放最後，都能抑制胰島素的分泌。

▼同場加映：6種超級食物有效控制血糖（點擊下圖看清！👇👇👇）

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▼為了測試飲食習慣的改變可以如何影響血糖值，節目組讓一名20幾歲的同事做實測。

同一樣的餐單，一天由咖喱開始食；另一天由沙律開始食，進食時間同樣是大約12分鐘。實驗發現由咖喱開始食的血糖值在兩小時後升了接近一倍，由82 mg/dL升到180 mg/dL，升幅比先從沙律食起的高出了45 mg/dL。隨之而來的是一輪暴跌，身體的反應就是——「飯氣攻心」。

其實進食的速度同樣有影響，實驗讓同事食同樣的餐單，一天用約7分鐘的時間進食；另一天則好好咀嚼，用約20分鐘去吃，結果發現血糖值升幅竟有55 mg/dL之差。在飯後1小時15分鐘後，食得慢的一天血糖僅升至130 mg/dL；食得快卻急升至185 mg/dL，相差驚人。

其實血糖值上升都會變得易肥，因此以「不讓血糖上升」為目標，都能幫助減肥。姫野醫生亦講到胰島素其實是有積存脂肪的用途，如果能好好控制血糖，也會相對變得易瘦。

（資料來源：《ザ！世界仰天ニュース》、マリヤ・クリニック、H2株式会社）