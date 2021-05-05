護肝｜體臭口乾眼澀抽筋肝有事！吃酸養肝米醋山楂中醫更推1款茶?

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-05-05 21:00

常聽人說：「肝不好的人有口臭、體臭。」台灣中醫陳潮宗指出，其實，鮮為人知的是體臭，中醫認為也可以稱為「疲勞臭」，當身體過度疲勞所引起的體臭，有此惡臭散發出來時，就要小心可能是肝臟出問題了！

有「疲勞臭」小心你的肝！口臭不一定是肝不好

肝臟是無聲的器官，有沒有蛛絲馬跡可以嗅出問題？台灣中醫陳潮宗表示，肝臟有問題，身體容易產生肝臭，或是稱為「疲勞臭」；不過，有口臭的人不一定就是肝不好，幾乎90％的口臭都是口鼻腔的問題，其餘10％與腸胃毛病有關。至於嘴乾、口苦或肝火旺，跟肝的關係也不大，反而跟口腔疾病、失眠及自律神經失調有關。

一般在討論肝好不好，中西醫講的範圍不太一樣。陳潮宗提到，西醫談肝是指「肝臟」這個器官，肝臟是人體極為重要的代謝器官，主要負責身體的新陳代謝、儲存、轉化、分泌、解毒等功能，當肝臟出了問題，就會嚴重影響人體正常機能。

而中醫的「肝」則不只是肝臟而已，廣義來說還包括腦及神經系統。根據典籍記載，肝為將軍、統帥，負責謀慮、思考，管理身體各部門運作，「有點類似自律神經系統」像是中風、眩暈等，在中醫裡面都被歸類成肝系疾病。

造成體味的潛藏疾病👇👇👇

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中醫的「肝異常」表現在：情緒、眼睛、頭部、筋肉關節

陳潮宗進一步說明，在功能上，傳統醫學的肝主要掌管身體能量（氣）循環的平順，有「疏洩」和「藏血」2大功能。疏洩是指疏通、調節，即協助身體能量系統平順運行；藏血則是指肝能儲藏血液和調節血量，這點和現代醫學中，肝臟有儲存血液功能的說法相似。

在傳統醫學的「肝不好」，就是指肝經氣的循環出問題，陳潮宗說，「肝鬱」是指肝氣鬱結於肝臟，會覺胸脅悶痛，容易發怒或鬱鬱寡歡（中醫的每個臟腑都對應某一種情緒，肝失常對應的是憤怒或鬱抑；反之，憤怒或鬱抑也會造成肝的失衡）；「肝火旺」則指鬱結的氣太盛，沿著肝的經脈往上衝，便會造成口乾舌燥、眼睛乾澀、視物模糊、頭痛等問題。

此外，傳統醫學認為「肝主筋」，韌帶、肌腱也在傳統醫學所謂的筋的範圍內，若肝氣循環不佳，無法滋養於筋，將會引起抽筋、關節僵硬、運動不順等問題；「肝開竅於目」，肝不好也可能引起視力問題以及一些眼睛症狀。所以傳統醫學指的「肝異常」是表現在情緒，肝經循行部位（胸脅、口、眼睛、頭）以及筋肉關節運動上。

▼護肝調理可以吃什麼？（按圖看清👇👇👇）

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護肝食物

一般人想護肝調理可以吃什麼？陳潮宗表示，中醫認為五味入五臟，意思是不同的味道對應不同的臟器功能：酸味入肝，苦味入心，辛味入肺，甘味入脾，鹹味入腎；因此，適當進食少量「酸味」食物，如山楂、烏梅、米醋等，有濡潤肝臟及斂肝的作用，不過若進食過多酸味食物，則可能損及於肝臟。

另外，五臟也有其代表的顏色，也就是「五色養五臟」的概念：紅色養心，綠色養肝，黃色養脾，白色養肺，黑色養腎；肝病患者可適當選取吃青色、綠色的食物如菠菜、西蘭花（又稱綠花椰菜）、奇異果等食物。

平時想用藥膳調理，陳潮宗建議可以喝「三花茶」，取菊花、金銀花、茉莉花各1克，沖熱開水500cc，當茶飲用；適度飲用「三花茶」可養肝，改善口苦咽乾症狀。

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