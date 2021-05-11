降膽固醇｜番茄防中風橙提升肝機能　5種生果降膽固醇木瓜降血脂

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-05-11 10:28

平時大家工作忙碌，為了方便，大部分時間都會在外用餐，或買外賣回家中享用。可是外面的食物通常都是高鈉、高熱量、又油很多的，導致現在膽固醇過高問題有年輕化的趨勢。

高膽固醇是導致心臟病的其中一原因，對身體健康的影響絕對是有一定的威脅性，所以除了飲食控制、多運動外，平時也可以吃以下這5種水果，幫你降低膽固醇，又吃得無負擔。

▼5種水果降膽固醇（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 木瓜

木瓜中的類胡蘿蔔素可以對抗氧化，抑制低密度脂蛋白被氧化而沉澱在血管中，減少血管栓塞，並能清除破壞細胞的自由基，修復細胞，增強人體的免疫力，具有抗癌效果。

而且木瓜含有膳食纖維，能促進排便，降低血液中膽固醇的濃度，預防高血壓和心血管疾病；番木瓜鹼則可降低血脂。

2. 番茄

富含鉀元素和茄紅素，有助於降低壞膽固醇，也能避免血小板聚集形成血栓，降低中風的風險。

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3. 牛油果

牛油果最主要的營養素是對人體有益的單元不飽和脂肪酸及必需脂肪酸。而且牛油果有豐富的抗氧化劑，可降膽固醇、預防心血管疾病。

4. 蘋果

富含果膠（水溶性膳食纖維），可改善便秘或腹瀉，也能降血糖、降膽固醇、減緩氧化。

5. 柑橘類

橘子中含有橙色色素β-隱黃素（β-Cryptoxanthin），能夠提高肝機能、預防動脈硬化，抑制血糖以及膽固醇，提高免疫力，預防骨質疏鬆及抗癌。

不只果肉，橘皮含橙皮苷和維他命P，能保護血管，豐富果膠也有助降低血壓和膽固醇之效果。

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