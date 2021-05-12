失眠｜肝鬱血氣不足致失眠多夢　中醫教梳頭3步驟2款茶安眠增記憶

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-05-12 21:02

人的一生中有三分之一的時間是在睡眠中度過，睡眠是生命所必須的過程，是機體復原、整合和鞏固記憶的重要環節。《神經醫學期刊》（Journal of Neuroscience）的一項研究發現，缺乏睡眠很可能對大腦造成永久性傷害。包括使人愈來愈笨、變得遲鈍，記憶力衰退、判斷力變差，和人互動變得冷漠以及對事物的好奇與動機大幅減弱。近年來，更發現長期睡眠不足和肥胖、糖尿病、高血壓和心血管疾病等慢性病之間有高度的關聯性。

改善睡眠問題先釐清：你是睡不著還是睡不好？

台灣睿鳴堂中醫診所中醫師康涵菁表示，就中醫觀點而言，睡眠和「陰陽的協調」有關，「陽入陰則寐，陽出陰則寤」，意即人體內的陰陽協調隨著大自然的日出日落、陰陽消長而有所變化，若「陰陽調和」則睡眠能夠安穩。

他表示，想要改善睡眠問題，要先釐清你的睡眠品質是哪裡出了狀況。「一般來說，睡眠品質差可以分為2種，分別是雖然睡得到，但是淺眠多夢；另一種則是有入睡困難。」

1、整晚淺眠多夢

這類人屬於「營氣不足」型。睡覺時整晚都似睡非睡，一直做夢，白天精神不振、健忘、注意力不集中，有時還會出現心慌心悸。康涵菁建議，在治療上，主要以「養血安神」為主，平時可多吃些補血的東西，如大棗、阿膠、龍眼肉等。另外，睡前最好用熱水泡泡腳。

2、入睡困難，躺了半小時還睡不著

這類人多屬於「肝鬱氣滯」或「痰熱內擾」型，有時胸脅會有脹痛感且急躁易怒、易噯氣、胃酸多等腸胃不適症狀。在治療上主要以「疏肝解鬱」或「化痰清熱」，為主，飲食宜常飲玫瑰花茶且三餐宜清淡。還要注意調養精神，消除煩惱以及緊張情緒。

以下7個問題，自我測試睡眠質素。（按圖了解）

+ 3 + 3 + 3

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「按摩頭皮」能促進新陳代謝，輔助調解中樞神經

康涵菁指出，想要改善睡眠品質，可以透過按摩頭皮。除了能夠刺激頭皮的毛細血管組織減少掉髮以外，還能加速血液循環，藉此增強細胞的營養及氧氣供給。

「適度的外界刺激，也能引起人體頭部神經的反射作用，誘發中樞神經的調節；進而達到鎮定安神、緩解焦慮、助睡眠及提升記憶力等效果。」他解釋。可以使用指尖按摩頭皮，或是用梳子梳理頭髮時，也能夠起到安定情緒的效果。

▼三部曲用手指頭按摩頭皮（點擊下圖看清！👇👇👇）

1. 紓緩頭皮：先從「前髮際線」慢慢到「頭頂」及「後腦勺」，力道由輕到重，頭皮若有疼痛感，可針對痛點稍微用力，持續揉按到紓緩為止。

2. 側面揉壓：用指節背面以螺旋狀從「頭皮顳區」旋轉移動按摩，通常按摩會有酸脹感。

3. 敲擊「百會穴」：用指彈，用手關節輕輕敲擊或按壓住「百會穴」( 左右兩耳尖連接線與頭部正中線的交會處，位於頭頂正中央。)，3秒鐘後鬆開，3秒鐘後再重複上述動作，進行5～10分鐘。

使用「木梳、刮痧板」──手法必須輕柔，勿傷害毛囊

- 用木梳從「前髮際」到「頭頂」，梳理10下。 - 用木梳從「頭頂正中央」，往後梳理至「後髮際」，梳理10下。 - 顳側：從「頭頂正中線」，往「耳朵」方向慢慢梳理頭髮，左右各10下。 - 按摩時間：早上、晚上各做1-2次。

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白天多飲益腦茶飲，健腦防失眠

康涵菁表示，除了按摩的動作，平日的飲料也對於睡眠有影響。舉例來說，現代人喜歡喝茶、喝咖啡，如果喝錯了時間，或是喝的量太多，飲料中的咖啡因就會影響睡眠品質。因此，如果不想喝白開水，可以改成這2種飲料，白天提神、改善記憶力；晚上安神，提升睡眠品質。

【豆麥茶】

材料︰黑豆1兩、浮小麥1兩、蓮子10枚、黑棗10枚、冰糖適量。

做法︰ 加水約1000㏄同煮，待煮沸後轉小火，煮約10-15分鐘關火，濾渣取汁，視個人喜好加入少量冰糖，代茶飲。

功效︰ 此茶飲對於「營氣不足」失眠有效，可益智安神，對於神疲乏力、記憶力減退皆有幫助。

【玫瑰山楂茶】

材料：玫瑰花三錢、山楂三錢、浮小麥一兩、生甘草一錢半、紅棗5粒。

做法︰ 除了玫瑰花其餘藥材加水約1000㏄同煮，待煮沸後轉小火，煮約10-15分鐘關火，放入玫瑰花悶10分鐘，濾渣取汁，代茶飲。

功效：此茶飲對於「肝鬱氣滯」或「痰熱內擾」失眠有效，能除煩解鬱，改善心煩，健忘。

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