抵抗珍珠奶茶誘惑　正視四大健康隱憂　長期喝或致痛風及慢性腎病

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-05-18 11:00

面對忙碌的工作，一杯香甜可口的珍珠奶茶，對不少人來說簡直是「小確幸」，它不但能可用來填飽肚子，冷凍的感覺還似乎有助提神醒腦。但美味的背後，其實暗藏數之不盡的健康危機。若長期飲用，除了會導致眾所周知的肥胖問題外，更會出現痛風及慢性腎病等，新聞上的例子屢見不鮮。

常喝珍珠奶茶 不可不知的四大健康隱憂

世界衞生組織（WHO）建議，成人每日攝取糖分的上限不應超過50克。消委會曾測試本港市面上八種調製茶飲的含糖量，包括：熱門的芝士奶蓋、抹茶拿鐵及傳統的珍珠奶茶等。結果顯示，大部分飲品一杯的分量已超過標準，最誇張的更含約14粒方糖（以每粒5克計算）。

（圖片：Pinterest）

造成所有危害的最大元兇原來是糖分，糖分對人體有甚麼影響？

１. 加速衰老

根據英國醫學期刊研究，持續攝取高劑量的糖分，會令人體內的蛋白質產生作用並轉化成「糖化終產物」 ，積聚及使自由基的數量增加，膠原蛋白劣化，從而加速皮膚衰老，顯得較為粗糙、暗啞，甚至出現暗瘡及皺紋。

（圖片：askinclinic）

２. 致肥

食物安全中心的資料指出，一杯全糖的珍珠奶茶熱量已高達455大卡，相等於進食了兩碗飯，而煙韌的「珍珠」更是最易忽略的糖衣陷阱。因其烹煮時會加入糖漿，一份已含有150至200大卡，共須慢跑約75分鐘方能完全消耗。如每日喝一杯，又缺乏運動，一年後體重或會增加接近50磅。

３. 急性痛風

痛風的主要成因是身體含過多的尿酸，晶體積聚關節內而引起發炎、腫脹及痛楚。珍珠奶茶中的果糖，在代謝過程中會轉化成「嘌呤」(Purines) ，分解後會產生尿酸。 正常情況下，尿酸會隨尿液排出體外。一旦排泄出現問題，結晶則會積聚於關節及骨組織內，造成紅腫熱痛的發炎反應。糖分攝取量越多，尿酸的水平也會相應提高。如在每100毫升血液中，男性的尿酸值在7毫克或以上，而女生有6毫克或以上，誘發痛風的機會會相對較高大。

（圖片：cgoutpal）

４. 慢性腎病

持續攝取珍珠奶茶等含糖飲料，體內的血糖水平會大幅提升，或會造成糖尿病。如再無妥善控制，或使得腎臟肥大、腎血流量增加等慢性病症，最後喪失正常功能。

挑選飲品三個精明小貼士！

為了自身的健康的著想，最好選擇適合的飲品，以下是三個小貼士。

１. 多喝清水

毋須額外花錢購買，安坐家中依然可以享用。而且多喝水有助腎臟代謝尿酸排出體外。

２. 改飲氣泡水

氣泡水成分包含水及二氧化碳，對身體較少負擔之餘，口感就如喝碳酸飲料，長期或會減低喝汽水的慾望。但需留意，大量飲用的話會造成胃脹，或令胃壓增加，提高胃食道逆流的風險。

（圖片：Trircoffee）

３. 密切留意飲品成分

部分市民誤以為某些預先包裝的茶類飲品，如檸檬茶、蜜桃茶等，糖分會比奶茶類飲料較少，但此並非定律。最好翻到各種包裝產品的背面，研究其營養標籤。如碳水化合物縮排下的「糖」超過10克，便可以直接跳過。

知道糖分的壞處，也學懂如何挑選合適的飲品。珍珠奶茶還是可以飲用，但要適可而止，免得對健康造成負面影響。