高血壓｜早餐食蛋香蕉5種食物減心臟病風險？降血壓乳酪要選這1款

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-05-17 11:41

世界高血壓日（5月17日）旨在增了大眾對高血壓的認識，高血壓十分普遍，一般無症狀，因此稱作「隱形殺手」。高血壓可大可小，可增加中風、心臟衰竭、腎衰竭等疾病的風險。預防和控制高血壓可從飲食著手，吃什麼早餐可以控制血壓水平、降血壓？

以營養豐富的健康早餐開始新的一天，不但有助控制血壓，且有助維持一天所需的能量。吃早餐十分平常，但對於高血壓患者，便要好好控制早餐的質量，以免令血壓急升。

▼大多數的高血壓患者都是沒有任何感覺，或症狀；不過有些人在血壓升高的時候，會有一些小幅度的症狀：（按圖 👇👇👇）

相關文章：【高血壓】劇烈頭痛心悸又易倦 35歲以下血壓高小心潛藏5大疾病

高血壓患者要好好控制早餐的質量，以免令血壓急升。（unsplash_Brooke Lark）

5個控制血壓的早餐

▼《新德里電視台》（NDTV）報道就教大家5個有助降血壓的早餐：（按圖 👇👇👇）：

+ 5 + 5 + 5

1. 燕麥

燕麥的纖維含量十分高，有助降血壓。加上高血壓患者應嚴控鈉的攝取量，而燕麥的鈉含量低，十分適合高血壓患者。

2. 水果配乳酪

乳酪是另一種控制血壓的早餐之選，研究指當中所含的活性乳酸菌有助降血壓。但應選用不含糖和人造香料的低脂乳酪，或加上水果豐富口感和營養。

3. 雞蛋

很多人早餐都會食蛋，蛋除了是蛋白質來源，蛋清/蛋白也特別適合高血壓，有指蛋白含有蛋清肽物質，可助降血壓。

4. 堅果、種子和低脂乳製品

堅果和種子富含鉀，有益於降血壓，選擇低脂牛奶或堅果和種子的混合物作為早餐。適合高血壓的堅果和種子包括南瓜籽、開心果、杏仁、腰果和合桃。

5. 香蕉和莓果

香蕉含鉀、富含抗氧化劑，而且不含鈉，有助控制血壓並促進心臟健康。吃用時配搭不同的莓果進食，莓果亦富含抗氧化劑、維他命C、多酚和花青素，同樣有助降血壓。

▼值得留意，澳洲註冊營養師陳婷豐不建議部分只吃香蕉或水果當作早餐，特別是以下人士：（按圖 👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

選對早餐有助降血壓，日常亦可飲用綠茶等其他降血壓茶飲，並嚴格遵守多鉀少鈉、少吃罐頭、加工食物的飲食原則。

降血壓毛巾操

除了飲食，台灣健康節目《健康2.0》曾分享一個簡易動作，只要手握毛巾，便有助降血壓。

▼降血壓毛巾操：（按圖 👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

相關文章：每日3分鐘｜28歲男高血壓中風半癱 毛巾操12分鐘降血壓點做到？

相關文章：【高血壓】益生菌、午睡助降血壓 食藥以外血壓自然降的15個方法