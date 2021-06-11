疫苗前全面身體檢查　評估慢性隱疾副作用｜接種疫苗最安心

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-06-11 17:30

新冠疫苗在全球已推出一段時間，但由於疫苗在港推行初期的各種狀況，令不少原有意接種的市民卻步，香港的接種進度至今亦未如理想。隨著政府表明疫苗接種中心只營運至9月底，仍有意接種政府所提供的免費疫苗的市民，需要盡快決定是否接種。有不少對於身體狀況有懷疑的市民亦自求出路，在接種疫苗前進行身體檢查，由醫生根據檢查結果去評估風險及選擇合適的疫苗，以減輕疑慮。本文會剖析針對接種疫苗前身體檢查的重要性，並介紹選擇檢查計劃時需要留意的項目。

根據衛生署最新公布的指引，除了患有慢性疾病、過敏史、接受器官移植、正在服用抗凝血藥的人士和懷孕或哺乳期的婦女等，大部份健康人士都建議接種新冠疫苗。但由於接種期間傳出不少副作用的個案，嚴重的包括有面癱、流產及死亡等風險，亦有些報導接種完疫苗之後中風或者心臟病發，雖然沒有證據顯示因疫苗而起但亦令有心接種疫苗人士卻步。有香港註冊醫生接受醫師Easy訪問，表示的確有不少市民因為疫苗而進行身體檢查，雖然身體檢查並非避免副作用的萬用鑰匙，卻有助清楚了解身體潛在狀況及風險，對自身健康盡責，減少顧慮，亦算是多一重保障。

醫生建議在接種新冠疫苗前，應先進行身體檢查，有助清楚了解身體潛在的狀況及風險，讓自己和家人都安心。（圖片：iStock）

隱形「三高」屬高風險人士 接種前做檢查 有助找出隱疾

坊間不少報導著眼點均放在接種疫苗後的副作用，而忽略其成因及預防方法。事實上，從醫生的專業角度看，報導上出現的嚴重狀況，並非所有都與疫苗有直接關係，而是與接種人士自己的健康狀況或隱疾有關。

俗稱「三高」的「高血壓」、「高血脂」及「高血糖」屬於普遍的都市慢性疾病，不少香港人都是隱形患者，卻因為沒有定期進行身體檢查而一直蒙在鼓裏。「三高」的嚴重之處在於可引發「血栓」，導致中風、心臟病、心肌梗塞等，甚至有突然死亡等情況。已知自己有「三高」的人士，自會多加注意；但隱形「三高」人士若在不知情的情況下接種疫苗，一旦出現「血栓」，後果就可大可小。

避開疫苗並非長遠之計，最理想而又簡單直接的方法就是先進行一次全面的身體檢查。除了有助詳細了解自己的身體狀態，例如是否患有「三高」問題或其他慢性疾病等；亦可獲得醫生的評估後，再自行決定是否接種，便不用再在病毒與疫苗之間擔驚受怕。

接種疫苗前的身體檢查，與一般身體檢查的程序分別不大，但有幾項必須包括在內，例如「三高」指數，即是血壓、脈搏、總膽固醇、高密度膽固醇（HDL）、低密度膽固醇（LDL）、血葡萄糖（空腹）、糖化血色素等。

而不少醫療機構亦針對接種疫苗，而莊柏醫療推出精選的「安心注射疫苗驗身計劃」，涵蓋73項項目，包括血脂、糖尿病、肝腎功能檢測，讓有需要人士了解自己的身體狀況及接種風險；同時亦可提早預防慢性病的風險。

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針對長者的需求，莊柏醫療量身打造合適的體檢計劃 —「精選長者健康檢查」；81種項目當中，包括維他命B-12、葉酸、甲狀腺、梅毒血清等測試，可作為輔助診斷腦退化的指標。

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不少香港人都是「三高」的隱形患者，卻因為沒有定期進行身體檢查而一直蒙在鼓裏。隱形「三高」人士若在不知情的情況下接種疫苗，一旦引發「血栓」，可導致中風、心臟病、心肌梗塞等，甚至突然死亡等狀況。（圖片：newstm）

身體檢查及醫生評估 有助權衡接種風險

而相比各種經常聽到的疫苗，例如流感疫苗、HPV疫苗、乙型肝炎疫苗等，新冠疫苗無疑屬於全新疫苗，甚至新冠病毒在2019年才大規模爆發。一般疫苗研發須時可達數年，而新冠疫苗之所以能以快速面世，供全球各國接種，醫生解釋原因在於「情況特殊」。新冠病毒對全球影響的規模屬史無前例；病毒傳染性高，一旦感染，病情可急速惡化，甚至導致死亡。

有醫生表示，新冠疫苗接種屬於「緊急使用」，因此部分數據仍未全面，公眾難免會有所顧慮。但在權衡感染病毒及疫苗副作用的風險之間，前者的嚴重性肯定較大。而且，醫生已協助不少人士接種疫苗，有副作用個案的比例並不高。最常見的副作用是打針後數天感覺疲倦、針口處有痛楚等；另外有小部分人士會發燒，均屬正常情況。健康人士如有所顧慮及擔憂，建議可先進行身體檢查，了解自己的身體狀況，百利而無一害。

而進行身體檢查的另一好處是，在獲得檢查報告後，可交給家庭醫生，方便醫生根據報告結果，提供更準確的專業評估及意見。如檢查後無特別狀況，自然可釋除部分疑慮，再決定是否接種；而一旦發現身體有毛病，亦可及早處理並治療，在病情得以控制後，再考慮接種疫苗。

新冠疫苗接種屬「緊急使用」，部分數據仍未全面，公眾難免會有所顧慮。但在權衡感染病毒及疫苗副作用的風險之間，醫生認為前者的嚴重性較大。（圖片：Shutterstock）

身體檢查報告數字超標 不少人士偏離健康水平

除了為預防感染外，公眾接種疫苗的原因各異：工作需要、僱主要求，希望可儘快旅遊。據統計，現時預約做接種疫苗前身體檢查的人數的確明顯攀升，許多診所每天亦收到大量相關查詢。惟醫生細閱檢查報告時，的確發現不少人士的部分指數偏離健康水平。

舉例而言，正常膽固醇指數應是5.2以下，而俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白（LDL）最好保持在2.6以下。但在近期的檢查報告當中，發現有個案的膽固醇指數高達10以上，而壞膽固醇指數則達至8至9，超標2-4倍。「這類人士即使不打疫苗，亦隨時有機會出現血栓狀況，引發中風或心臟病等。」醫生表示。

因此在決定接種疫苗前，檢查「三高」等指數就變得非常重要；希望藉此機會鼓勵大眾，為自己進行一次全面的身體檢查，既可安心打疫苗，亦可預防中風或心臟病的隱憂。

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近期做身體檢查的人數明顯攀升，當中亦發現不少人士的檢測結果指數偏離健康水平。（圖片：engoo）

接種前檢查男女老少均適用 惟注意事項不同

身體檢查當日須抽血，因此事前要空腹8小時，期間可適量飲水；亦會有大、小便化驗，醫療中心會提供樣本瓶，在自行收集樣本後交回即可。但檢查前三天內，需避免飲用任何酒類；如屬慢性病患，體檢當日最好隨身攜帶常用藥物；若想結果更準確，女士應將驗身日期定於月經完結後最少5天才進行。醫生解釋，身體檢查的目的是詳細了解身體在平日正常狀態下的情況是否正常，所以除了上述的注意事項外，檢查前並無需作其他特別準備。其實不單是為了接種疫苗，平時應該要定期進行身體檢查，以了解自己的狀況，防範於未然。

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