心火盛｜生菜安眠苦瓜解毒蓮子養心　5苦味食物降火清心咖啡都得?

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-06-21 17:02

食物有「甜、酸、苦、辣、鹹」五味，與五臟相對應：味甜養脾，味酸養肝，味苦養心，味辣養肺，味鹹養腎。苦味食物多性寒，可清熱瀉火、止咳平喘、瀉下等，且能燥濕堅陰、平衡陰陽，具有除邪熱、去污濁、清心、明目、益氣、提神等功效。

苦味食物幫身體「降火」

我們每個人身上都有一把火，身體需要火燃燒的能量來傳送熱和血。但在一些情況下，火燒得太旺，沒有東西可以制衡，就會把津液燒乾，人即會出現口乾舌燥、夜不能寐甚至面色枯黑的亡陰之像。

所以，必須適當往火上潑點水，吃一點味苦的食物。苦味食物以蔬菜居多，如生菜、茴香、芫荽、苦瓜等，適當吃都有利於去除過多的火氣。而咖啡、茶葉、啤酒等苦味食物可提神醒腦，產生輕鬆愉快的感覺。

▼夏天必吃5大苦味食物（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

現代藥理學研究發現，苦味食物有助於調節身體的免疫功能，對多種慢性病都有一定的防治作用。最佳的苦味食物是苦瓜，它含有苦瓜苷等類胰島素物質，具有良好的調節血糖功能，是糖尿病患者的理想食品。不管是涼拌、快炒還是煲湯，都能達到很好的保健效果。

1. 苦瓜：清心明目，清熱解毒。

2. 萵筍：清熱護心。

3. 苦杏仁：打通血管，降低心臟病風險。

4. 生菜：清熱，安心神，促進睡眠。

5. 蓮子：養心補脾，補腎固澀。

苦味食物性寒 不宜多食

苦味食物一年四季都適合吃，入心經而泄心火，心火去而神自安，對延年益壽有益處。而夏季更應該適量吃些，因為心火當令，容易火氣過旺；再加上有些人貪涼飲冷，使脾胃失和，這時吃些苦味食物，不僅可以緩解由疲勞和煩悶帶來的不良情緒，恢復體力，還能去暑除熱，達到清心安神、健脾益胃的功效。

吃苦味食物雖然能夠遠離上火的困擾，但不可多食。苦味食物一般性寒，也容易傷胃，所以本身脾胃虛寒和心陽不足的人，就不要吃太多苦味食物，否則會加重身體寒涼的狀態。苦味食物也容易化燥傷陰，損傷人體的陰液，本身陰虛的人就不要吃太多了，特別是老年人。如果本身形體消瘦，又有手足心熱、夜間盜汗的情況，餐桌上就少吃點苦吧。

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本文摘自：《中醫養心》楊力著

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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