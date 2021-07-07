消暑穴位｜燥熱致心臟不適？消暑3穴位護心防血壓高5分鐘即散熱！

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-07-07 10:02

夏至以後，也代表最熱的「三伏天」開始了。天氣開始愈來愈熱，如果熱到受不了怎麼辦？台灣養生氣功專家李章智提供消暑3穴，幫助快速消除熱氣，同時預防暑氣引起的血壓高、心臟不適。

按壓消暑穴位

李章智表示，天氣炎熱，感到身體燥熱不適時，可以按摩內關穴、外關穴及曲池穴等消暑3穴，每次維持20秒左右，5分鐘後便能感受到身體的熱氣逐漸消散出去。

▼消暑3大穴位（按圖了解👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

1. 內關穴

位置：手腕內側上方3個手指處。

功效：紓緩暑氣引起心臟不適。

2. 外關穴

位置：手腕外側上方3個手指處。

功效：疏散煩躁集身體熱氣。

3. 曲池穴

位置：手肘微彎時，手肘外側橫紋凹陷處。

功效：紓緩暑氣引起血壓問題。

相關文章：夏天養生瓜｜冬瓜止咳絲瓜防便秘5種瓜去濕熱 有1種瓜體虛都啱！👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

相關文章：濕熱｜下雨天周身痛與吹冷氣吃油膩有關？去濕4穴位+紫蘇葉茶紓緩👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

相關文章：護心｜夏天到易引起心血管疾病 緊記養心防止4種天熱「心悸」👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

延伸閱讀：

夏天養生有三忌！最熱「三伏天」將至 練1招保持內心寧靜

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」