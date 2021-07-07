消暑穴位｜燥熱致心臟不適？消暑3穴位護心防血壓高5分鐘即散熱！

撰文：健康2.0
最後更新日期：
夏至以後，也代表最熱的「三伏天」開始了。天氣開始愈來愈熱，如果熱到受不了怎麼辦？台灣養生氣功專家李章智提供消暑3穴，幫助快速消除熱氣，同時預防暑氣引起的血壓高、心臟不適。
按壓消暑穴位
李章智表示，天氣炎熱，感到身體燥熱不適時，可以按摩內關穴、外關穴及曲池穴等消暑3穴，每次維持20秒左右，5分鐘後便能感受到身體的熱氣逐漸消散出去。
▼消暑3大穴位（按圖了解👇👇👇）
+4
+4
+4
1. 內關穴
位置：手腕內側上方3個手指處。
功效：紓緩暑氣引起心臟不適。
2. 外關穴
位置：手腕外側上方3個手指處。
功效：疏散煩躁集身體熱氣。
3. 曲池穴
位置：手肘微彎時，手肘外側橫紋凹陷處。
功效：紓緩暑氣引起血壓問題。
相關文章：夏天養生瓜｜冬瓜止咳絲瓜防便秘5種瓜去濕熱 有1種瓜體虛都啱！👇👇👇
+5
+5
+5
相關文章：濕熱｜下雨天周身痛與吹冷氣吃油膩有關？去濕4穴位+紫蘇葉茶紓緩👇👇👇
+3
+3
+3
相關文章：護心｜夏天到易引起心血管疾病 緊記養心防止4種天熱「心悸」👇👇👇
+7
+7
+7
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」