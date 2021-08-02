黃道益兒子黃天賜50年冇傷風感冒　舒筋活絡操+養生2飲品自製醋？

黃道益活絡油家傳戶曉，它由黃道益中醫師研發，有助舒筋活絡。現年65歲的黃天賜中醫師是黃道益的兒子，對紓筋活絡和預防感冒也有一套心得，50多年沒有患過傷風感冒！他在飲食和生活上有什麼訣竅？如何保持身心年輕？



65歲的黃天賜除了是黃道益的後人，亦是「健絡通」創辦人、楊氏太極拳總會榮譽主席、註冊中醫師。出身自醫藥身家的他，步入中年亦健步如飛，但原來他自幼體弱多病。

65歲的黃天賜是黃道益的兒子，亦是「健絡通」創辦人、楊氏太極拳總會榮譽主席、註冊中醫師。（資料圖片）

我12歲患咗一場大病，當時感冒菌入侵心臟，因為患風濕性心臟病，所以入咗院兩年，出院之後爸爸教我要強化身體和心臟。 黃天賜

經過一場大病後，他因而對養生感興趣，積極預防感冒。其父親黃道益自小便教他減少喝凍飲、少吃煎炸食物等等，助強化心肺功能。

飲涼茶助防感冒

欲預防感冒，先從飲食著手。黃天賜父親––––黃道益早年在深水埗以涼茶舖創業，五花茶是一年四季的養生茶。他特別愛喝五花茶，當中野菊花是「天然抗生素」，具抗菌消炎功效，有助預防感冒。

▼五花茶有什麼功效？用哪五種花？（按圖👇👇👇）

黃天賜習慣煮五花茶不加糖，花香更易入口。若在秋天，感到乾燥、有痰和咳嗽不適，可適量加半個羅漢果，如想消滯可適量加麥芽、南北杏。

在天時暑熱期間，五花茶可生津止喝，適合身體健康、咽乾、喉嚨痛、心煩氣躁者，用作清熱解毒去濕，防發病。不過，涼茶始終不適宜天天飲用，應在感到不適時飲用。

五花茶可生津止喝，適合咽乾、喉嚨痛、心煩氣躁者。（張玉如攝）

愛吃醋 有助活化血管

黃天賜說「自己乜都食，但食任何嘢都要適當，最重要平衡。」譬如他當天進食了自助餐，攝取過多肉類時，便會適量補充富含酵素的水果，例如菠蘿和奇異果，有助促進消化。

此外，他亦愛吃醋，有助消化和活化血管。「小時侯有一位親戚患腸胃癌，爸爸教他飲山西陳醋，他後來發現醋可以加熱情果，富含花青素有助抗癌，亦可活化血管功能。」由於熱情果的外皮的營養價值十分高，製作時要連皮煮，亦可加薑蔥蒜等，他就最喜歡加黃薑粉，選擇有機的醋。如果當天進食了過多油膩食物，也會適當飲熱情果醋。

▼熱情果醋有什麼功效？如何製作？（按圖👇👇👇）

+ 3

黃天賜說：「養生要生活化，融入你的生活，做得有樂趣，我喜歡耍太極，不是為了養生而耍太極。」（資料圖片）

雖然我20、30年冇飲汽水，但我好鍾意食甜品，食多咗可以做降血糖的健步操！ 黃天賜

飯後一小時降血糖健步操

血糖過高可致糖尿病、高血壓、腎病等。飯後一小時的血糖較高，是食物吸收和糖分轉化的關鍵時刻，所以黃天賜醫師設計了一套降血糖健步操，可以邊看電視邊做健步操，強化下肢肌肉。他曾試過空腹和飯後做，飯前的血糖值70多mg/dL，飯後升至80多mg/dL，做完降血糖健步操便降回70多mg/dL的血糖水平。

．血糖高人士：20-30分鐘



．較少運動人士：先做3-5分鐘



▼降血糖健步操步驟：（按圖👇👇👇）

+ 1

舒筋活絡操

提到黃天賜，怎能不提舒筋活絡的黃道益活絡油？黃天賜醫師指人體是一個整體，而人體所有器官組織都需要肌肉的收縮才能運作，如中醫講的經絡是存於肌肉縫隙之間。當中心肺功能講的正是心臟肌肉和呼吸肌肉，肌肉好自然可改善新陳代謝，所以紓筋活絡十分重要！

養生最簡單、方便、重要的方法便是做運動，沒有任何藥物能代替運動。 黃天賜

他睡前會做負重運動，例如耍太極的兵器，有助入睡。除了耍太極運動，他積極研究不同養生的運動，他分享了3招在家也能做的紓筋活絡操，早晚各做一組，每組10次。由於人體的免疫和呼吸系統都位於頸部，這套運動可強化呼吸系統、免疫系統。

▼第一式：伸下顎（按圖👇👇👇）

▼第二式：強化後頸和放鬆胸鎖乳突肌肌肉（按圖👇👇👇）

▼第三式：夾背豎脊操（按圖👇👇👇）

+ 2

最後他提醒大家，養生有序，要有健康的條件方可養生，如有病者，必先養病後養生！

場地提供：醫道惠民醫館

相關文章：涼茶｜便秘生暗瘡廿四味抑或龜苓膏？3條問題知寒底熱氣宜揀...