減肥｜睡眠不足增脂減肌只吃1餐復胖快？9大常犯錯誤水煮餐都冇效

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-07-13 10:02

減重是一條不歸路，除了要有毅力，方法也要對！有些人納悶：為什麼自己體重控制一開始很有效，但沒多久就停滯，甚至還復胖？其實主要原因出在幾個重要觀念，以下營養師點名9個減脂失敗的原因。

減脂失敗的9大原因，你犯了幾個？

台灣營養師蕭瑋霖在Facebook指出，在減脂瘦身的飲食控制上有不少迷思，他就很常被問到：如果吃了大餐，飲食該怎麼調整？或是平常吃很多，假日可不可以不吃東西？蕭瑋霖坦言，其實飲食控制和持續的「時間」和吃的「量」有關係，不會因為少吃一餐而減肥，要長期控制才有效，也不會因為吃一餐大餐而變胖，分量控制最重要！以下說明減脂失敗的9大原因。

+ 9 + 9 + 9

減肥失敗原因1：有一餐沒一餐

有些人會為了減重而絕食，雖然可能會減重，但是往往會減到肌肉量，造成減重的錯覺，導致基礎代謝率下降，若是日後回復正常飲食，就會復胖，導致體重上上下下，沒變化。

減肥失敗原因2：愛吃加工類食物

加工類的肉製品，通常鈉含量都很高，鈉含量一高，就容易造成水分滯留，進而造成水腫，而加工肉類通常飽和脂肪含量高，對心血管負面影響也大。

減肥失敗原因3：隨意減醣，蛋白質卻沒增加

大家都知道低醣飲食對減脂有幫助，但往往會忘了提高蛋白質比例，造成整體熱量蛋白質攝取不足。

減肥失敗原因4：久坐活動不足

工作型態若是偏坐式生活，容易造成熱量消耗低，若吃太多，就容易變胖。

▼五種正確攝取碳水化合物又不影響瘦身的方法（點擊圖片查看👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

相關文章：減肥｜攝取碳水化合物配綠茶助燃脂？ 5個正確方法食飯前先運動

減肥失敗原因5：只有教練課才運動

很多討論飲食控制的朋友，都會說自己有運動，但實際上1周可能只有2次，而且都是上教練課的1小時才運動，這樣的活動量往往不足，消耗的熱量也較少。

減肥失敗原因6：自認為是作弊餐

很多人飲食控制時，會安排作弊餐，讓自己放鬆一下，但往往不是吃太多，就是安排好多餐作弊餐，這樣不但沒辦法幫助體重控制，反而還會造成影響，建議1周控制在2次甜食或飲料就好。

減肥失敗原因7：只吃1餐

為了減重只吃1餐，反而可能造成整體熱量攝取不足，一樣會降低基礎代謝率，造成日後復胖的可能。

原因8：睡眠不足

許多研究都證實，睡眠能幫助荷爾蒙代謝正常，若睡眠不足，會造成增脂減肌的現象，不利體重控制。

原因9：口味太重

為了減重吃水煮餐或水餃等低油食物，卻加了一堆醬料，反而增加油脂及鈉的攝取，不但增加熱量，也容易造成水分滯留，口味也要注意。

相關文章：減肥｜黑糖珍奶1杯=14粒糖要戒！瘦身5大食物咖啡番茄食唔食皮？👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

延伸閱讀：

瘦身兼排毒！簡文仁2招「甩油運動」超簡單，不怕冬天發胖

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」