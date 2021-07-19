容祖兒推介三伏天飲椰香燕麥薏米水　清熱去濕護腸胃仲有2款湯水!

41歲樂壇天后容祖兒（Joey）不時在網上分享運動及養生心得。日前她拍片教大家煮最愛的養生茶——椰香燕麥薏米水，有助身體去濕清熱，來對抗三伏天潮濕悶熱的天氣。
容祖兒推介三伏天茶飲
Joey分享的椰香燕麥薏米水材料非常簡單，只需要燕麥、薏米和椰子水。她表示，薏米有排水去濕功能，多飲的話會令上鏡狀態更好，自己習慣在早上空腹時飲用，因營養最易吸收。
▼容祖兒三伏天茶飲（按圖👇👇👇）
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健福堂註冊中醫師吳子杰指，三伏天氣候炎熱，易耗氣傷津，導致口乾舌燥體倦，飲椰香燕麥薏米水可補虛生津止渴。
椰香燕麥薏米水功效：
燕麥：通便養胃
薏米：清熱去濕
椰子水：生津去暑
黃冰糖：和胃生津
飲椰香燕麥薏米水適合大部人士飲用，例如口乾、喉嚨不適、汗多、小便黃、濕重等。雖然整體性質平和，但仍偏向寒涼，脾胃虛寒、易腹瀉及孕婦慎服。
吳醫師亦提供了另外兩款適合三伏天飲用的茶療。
▼三伏天茶療（按圖👇👇👇）
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1.杞子菊花茶：養肝清熱
2.山楂甘草茶：消食健脾
▼同場加映：三伏天宜飲什麼湯水？（按圖👇👇👇）
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