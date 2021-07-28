粟米鬚茶｜水腫血壓高人士最啱！4款茶療配紅棗補血養顏忌空腹飲?

粟米鬚茶是夏天消暑恩物之一，粟米鬚有利水消腫的功效，最適合因濕氣太重出現水腫的人士飲用。此外，粟米鬚茶更有助改善高血壓、糖尿病等問題。
撰文：健福堂註冊中醫師朱健聰
粟米鬚味甘、淡、性平，歸膀胱、肝膽經；有利水消腫、平肝利膽的功效，對水腫、尿道炎、黃疸、膽囊炎、膽結石、高血壓、糖尿病、乳汁不通等有一定療效。
▼粟米鬚茶知多啲（按圖👇👇👇）
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粟米鬚茶適宜及不宜人士
夏天暑熱較適合飲用粟米鬚茶，尤其對高血壓、高血糖、水腫型肥胖、濕熱型黃疸、小便不利、小便疼痛、尿道發炎、習慣性流產等人士有幫助。相反，低血糖、低血壓，尿頻尿急、缺鉀（經常出現頭暈眼花、手腳抽筋、身體疲倦乏力等）人士就不宜飲用。
▼粟米鬚茶療（按圖👇👇👇）
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粟米鬚茶：清熱消暑、消腫去濕
粟米鬚車前子茶：清熱利尿
粟米鬚紅棗茶：補血養顏、利尿去濕
粟米鬚石斛茶：養陰生津、清熱利尿
▼粟米鬚茶飲用須知（按圖👇👇👇）
粟米鬚茶飲用須知
粟米鬚性質平和，一般情況下，並不會對身體造成副作用，但仍須注意：
1. 時間：最好不要空腹、隔夜飲用
2. 飲用次數：一周不超過3次
3. 用量：每次新鮮玉米鬚不超過15克，乾玉米鬚用量約3-5克
4. 勿飲用過多：粟米鬚有利尿利水作用，如飲用太多，低血壓、低血糖人士會容易出現頭暈乏力等不適
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