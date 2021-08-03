養生攻略一｜中醫體質保養入門 35歲前後養肝護胃 防皮膚衰老

相信不少人都會聽過「女人唔補好易老」這句說話，很多女士都覺得自踏入三十歲，身體狀態就會大不如前。然而，不同年紀的女性有不同的煩惱，掉髮、長皺紋、生理期的酸痛，雀斑、老人斑、白髮橫生等等數之不盡。按現存最早中醫理論著作《黃帝內經》所指，女性生理是以「七」為倍數，每過七年就進入另一個生理階段，女性從35歲就開始衰老，到了49歲腎精衰竭，生育能力衰退，正式進入更年期。女人從青春少艾時期轉變到老年生活這段時期，應該作好不同準備，日後生活更舒適。在接下來的八個星期一，我們將以不同體質為大家講解保養要點。



女士們想保青春及延遲衰老，應及早進行保養。（圖：Shutterstock）

中醫重保養從內而外保養 養好五臟六腑為關鍵

說到保養，不少女性都是從臉部保養下手，因此各類抗衰老精華、面膜產品備受消費者歡迎，但從中醫觀點臉部其實不需要擦太多護膚品，反而應該從滋養身體的五臟六腑著手，順時養生、把握每個年齡的養生要點，才可從內而外散發健康和美麗。

不少二十多歲的女士都對30歲這個人生關口充滿恐懼，擔心身體就從此走下坡。但其實於中醫角度，踏入30歲並不等於身體即將走下坡。根據中醫說法，35歲前的女人無論是外貌還是健康仍然處於顛峰，而過了35歲後身體機能會開始下降，例如負責吸收營養、製造氣血的「足陽明胃經」，和排除身體毒素的「手陽明大腸經」的陽明脈功能都會下降，從而令各種問題浮現，像是臉色變黃變灰、皮膚鬆弛和下垂、力不從心、便秘、掉髮等。因此，想避免出現這些狀況，女士們要捉緊在35歲以前做好準備，迎接更年期。

保養既要按時辰亦要分體質 補錯時間體質隨時事倍功半

要認真保養陽明脈，就不可忽略脾胃。可從日常生活習慣下手，例如可早晚按摩揉壓陽明經的穴位，比如虎口的合谷穴和手肘的曲池穴，及膝蓋約四指下方的足三里穴，以疏通手足陽明經絡，幫助經絡氣血循環。在衣著上亦可多注意保暖，因為途經背部的督脈被稱為陽氣之根，而腹部則是女性生殖系統之所在，所以穿搭上盡量選擇能蓋過小腹、減少露背，都能保持腰背和丹田的溫暖。

足三里穴位於膝蓋下、約四指寬度的下方。（圖片：Fotolia）

另外也可從飲食入手進行保養，因為「陽明者胃脈也」，而胃經主養氣血，養好胃氣血就會好。在飲食上，生冷食物及豆類容易引致胃脹問題，具刺激性、辛辣油膩、過酸的食物都對胃經有損。除此之外，台灣中醫師余雅雯說，除了食對食物，還要食對時間，以確保「補得其所」。因為按中醫的理論，每日分為12時辰，而每個時辰亦對應人體的十二個臟腑，例如在「丑時」身體運行肝經時睡得好，養足肝血就可以舒緩月經不順帶來的焦躁；在大腸經運行的「卯時」喝溫水，可以幫助腸道蠕動，有助排毒美顏；想要擁有白滑無暇的肌膚，就要在胃經的「辰時」吃早餐。

按中醫理論，每日分為十二時辰，每個時辰對應人體的十二個臟腑。（圖片：大紀元）

有部分人聽從網上或身邊親友推介，以為透過食療多補陽明經就對身體有益，然而會出現血壓上升、口乾舌燥、喉嚨痛、便祕等情況，這大多是出於不了解自己的體質，胡亂進補所致。中醫有云虛則補之，若有氣虛、血虛時便可以補氣補血；若陰不足便可以養陰，火氣大的濕熱體質就不可亂補。

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