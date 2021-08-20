七月十四鬼節｜半夜畀鬼壓動彈不得原來係病？5成因致睡眠癱瘓症

七月十四盂蘭節（鬼節）是否真的容易「撞鬼」不得而知，但半夜驚醒無故動彈不得又不能發聲，像「畀鬼壓」的經歷相不少人遇過。從醫學角度來看，其實那是睡眠癱瘓症的徵狀，究竟有什麼成因？又有沒有預防「畀鬼壓」的方法？



別以為「畀鬼壓」因為行衰運有「污糟嘢」，若醒來發現自己頭腦清醒，但手腳動彈不了，若非發惡夢，便有可能患上睡眠癱瘓症！

▼ 睡眠癱瘓症是什麼？ （按圖👇👇👇）

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不能動彈因完全放鬆狀態

對於「畀鬼壓」，香港精神科醫生黃以謙解釋，患者之所以誤以為自己醒來卻又不能動彈，是因為他們在睡眠的「快速動眼期」階段中，突然醒覺。而人體在「快速動眼期」間，肌肉會完全放鬆及發夢，因此會有手腳不能動彈、腦海中卻不斷浮現殘留夢境的狀態，人在這半睡半醒之下，容易把所有的幻聽、幻覺當作現實，以為自己「畀鬼壓」。

睡眠癱瘓症成因

睡眠癱瘓症的成因可能來自壓力，黃以謙指除了與壓力相關，也可能是因為精神緊繃、焦慮、吸煙、喝酒等，不過，此症對身體無害，若有以上情況出現，只要保持鎮定、深呼吸，症狀會隨著身體及心理放鬆而慢慢消失。

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保持良好的睡眠品質，也有助降低患有「睡眠癱瘓症」的風險。除了作息時間要定時，習慣在睡覺時開燈或開電視也會嚴重影響睡眠質素，長遠而言，身體有機會引發以下4種症狀。

▼ 到底開燈睡覺會有什麼問題？ （按圖👇👇👇）

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相關文章︰失眠｜睡覺開燈易抑鬱變胖4大壞處午睡除外？睡前1小時關燈助入眠習慣在睡前一、兩個小時前，將室內的燈光逐漸減低，避免睡前滑手機或用電腦等接觸藍光的行為，反應以閱讀或冥想等放鬆心情的靜態活動，幫助入睡。此外，也可以利用以下15個助眠方法，有助加快睡眠。

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幫助入眠：呼吸法

▼ 478呼吸法有助入睡，究竟是怎樣做？ （按圖👇👇👇）

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幫助入眠：瑜伽5式

▼以下5式瑜伽也有助入眠，下次睡不著覺時，不妨也來試一下！（按圖了解👇👇👇）

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1. 蝶式：透過軀幹前彎能釋放大腿、膝蓋和腳踝的壓力，並延展脊椎、放鬆下肢肌群，還可溫和調理生殖系統與膀胱。



2. 貓背伸展式：可改善脊椎神經的血液循環，也能溫和地按摩腹部器官。



3. 下犬式：可伸展後腿肌群、延展脊椎、調整混亂呼吸、增強骨頭密度、強化胸部力量



4. 眼鏡蛇式：模擬眼鏡蛇的姿態，趴地後用雙手撐起上半身，感受脊椎延展開來，助於拉伸腹部、強化背肌、伸展肩頸。



5. 嬰兒式：嬰兒式相當適合放在最後做。



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