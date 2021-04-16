失眠｜貓背式增脊椎血液循環蝶式紓緩膝腿壓力　必學瑜伽助眠5式

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-04-16 21:02

一整天工作下來明明很累，躺在床上卻怎麼樣也睡不著，熬到大半夜才淺淺入眠，隔天上班、上課又疲憊不堪…

相信大家或多或少也有這樣的經驗，其實睡不著常常是情緒和環境所引起的，當身體或頭腦不夠放鬆時，就容易全身緊繃而無法入睡。現在來做做「助眠瑜伽操」，讓緊繃一整天的身軀好好放鬆，使你好入眠 !

▼5式助眠瑜伽操（按圖了解👇👇👇）

+ 45 + 45 + 45

1. 蝶式：

透過軀幹前彎能釋放大腿、膝蓋和腳踝的壓力，並延展脊椎、放鬆下肢肌群，還可溫和調理生殖系統與膀胱。

步驟1：坐於瑜伽墊上，膝蓋彎曲往兩側張開，使腳底板互碰。

步驟2：一邊吐氣，一邊用手抓住自己的腳掌，將身體往腳跟方向靠近，並稍稍用手肘將膝蓋往地面下壓，此為預備姿勢。

步驟3： 接著嘗試如蝴蝶晃動翅膀般，輕輕上下晃動膝蓋。在下壓前做此動作可讓髖部伸展開來，以利接下來下壓伸展的進行。

步驟4：將雙手往前延伸，使身體從髖關節開始一節一節往下壓，想像要用額頭貼近地板般下沉，讓脊椎往前延展，感受大腿內側及下背伸展開來。

步驟5：停留6～8個呼吸的時間，將注意力集中在髖部，並盡量壓低膝蓋。

※ 若本身有高血壓、心臟病，身體請不要彎到地上，停留在預備姿勢即可，若背部有受過傷，則請不要進行此姿勢！

相關文章：【失眠穴位】床上眼光光？合谷百會太衝頭手腳9大穴位助你放鬆👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

2. 貓背伸展式：

可改善脊椎神經的血液循環，也能溫和地按摩腹部器官。

步驟1：自四足跪姿開始，手放置於肩膀正下方，膝蓋位於骨盤正下方

步驟2：吸氣，吐氣，手往前推，讓額頭貼地，臀部保持抬起，大腿與地面呈垂直，胸部、手臂指向前方，停留3~8個呼吸

※ 若頸部受過傷或有問題，應避免這個動作。

3. 下犬式：

下犬式好處有：伸展後腿肌群、延展脊椎、調整混亂呼吸、增強骨頭密度、強化胸部力量

步驟1：呈跪姿做準備動作。

步驟2： 雙手與腳用力將身體撐起，頸部放鬆，讓頭部自然垂下。

步驟3：手腕根部與瑜伽墊保持平行，手掌須完全接觸瑜伽墊上，避免手腕承受太多壓力，維持3-5個呼吸時間。

相關文章：【失眠】杏仁茶紅棗蜂蜜5種茶安神助眠 這5種人易失眠一定要飲！👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

4. 眼鏡蛇式：

模擬眼鏡蛇的姿態，趴地後用雙手撐起上半身，感受脊椎延展開來，助於拉伸腹部、強化背肌、伸展肩頸。

步驟1：俯臥姿勢

成俯臥的姿勢，腳打開與腰同寬，全身放鬆。臉部與肩膀不要出力。

步驟2：雙手放在肩膀前方

1. 雙手放在肩膀前方，手肘控制在不要高出身體的高度。

2. 雙手放在肩膀前方的地板上，腹肌用力，準備將頭往上抬。

步驟3：上半身往上抬

1. 邊張開胸口，邊將上半身往上抬，腰部與腳則往地上壓。

2. 動作時一邊吸氣，邊將肩胛骨靠近，弓起上半身，頸部自然放鬆，不須特別弓起、視線往前方看。

3. 約維持2個呼吸，吐氣時將上半身往下降。重複此動作2～5次。

※ 懷孕的媽咪、腰部、頸部曾經受過傷的人，都請不要做這個動作，或是可以改用「肘撐眼鏡蛇式」對脊椎壓力會比較小~

相關文章：【失眠】安眠藥真的有效？愈食愈冇記性？精神科醫生解3大疑團👇👇👇

+ 27 + 27 + 27

5. 嬰兒式：

嬰兒式相當適合放在最後做。

步驟1：屈膝，臀部坐在腳跟上（金剛坐姿）

步驟2：膝蓋稍微打開，雙手扶在膝蓋兩側的地板上

步驟3：腹部在雙腿之間放鬆，臀部坐穩，額頭放在地上

步驟4：雙手往前伸直，延展身體側邊肌肉

步驟5：停留時，自然呼吸

※ 若有靜脈曲張或是膝蓋受過傷，請不要進行這個姿勢。懷孕的媽咪則請把膝蓋打開，微微下壓感受脊椎延伸即可，不要對腹部造成太大的壓迫喔

原則上每個動作都停留 6~8 個呼吸，若覺得舒服想停留更久也可以，做完一輪還覺得有些緊繃的話，可以多做一至兩輪，直到身體放鬆下來為止！

相關文章：【失眠】年紀大瞓得少？為何快入睡感蟻咬？ 10個睡眠小知識！

睡眠知識小測試（01製圖）

+ 24 + 24 + 24

延伸閱讀：

最有效率運動！每天十分鐘拉筋，一口氣消水腫、防跌倒還能減肥

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】