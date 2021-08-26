維他命C｜美白養顔修復細胞4類人最需補充　過多會結石上限食幾多

一說到養顏美容，「維他命C」是一定會被提到的必須營養素，不管是內服，還是外用的保養品，只要講到可以抗老、美白時，都會看見它的蹤影。可是看了這麼多關於維他命C的資訊，到底補充它對人體的好處有哪一些呢？



「維他命C」3大迷思（點擊圖片查看👇👇👇）

+ 16

問題1：下列相同重量的4種水果，哪一個維他命C的含量最豐富？

1. 黃金奇異果

2. 紅心番石榴

3. 檸檬

4. 橙



以上這4種水果，在大家的認知中，都是富含維他命C的水果，不過要輕鬆達到一整天的維他命C攝取量（成人每天建議攝取量為100毫克），台灣吳宜庭營養師表示，只要每天吃到1/4顆紅心番石榴或是半顆番石榴，就能滿足一整天的維他命C需要量。由於番石榴是台灣、香港很常見的水果，非常容易取得，對於想要補充的人，可說是非常方便啊！

問題2：吃維他命C真的能美白嗎？

吳宜庭表示，維他命C真的可以幫助皮膚美白，因為它能抑制黑色素形成，同時也能幫助皮膚裡的膠原蛋白生成，是皮膚維持漂亮所需要的必備營養素。

根據研究顯示，平時蔬菜水果攝取比較多的人，確實能觀察到他們的皮膚狀態良好，建議所有愛美的人，最好每天都吃到三蔬二果來保養自己的肌膚喔！吳宜庭也提醒各位，並不是補充愈多的維他命C就是好，因為長期內服用大量的維他命C，尤其是超過1000毫克的劑量，不僅會增加結石風險，也會出現假性缺乏的症狀，所以最好是從天然蔬果補充是最好的方式。

問題3：感冒時多吃維他命C，才會好得快？

對此，吳宜庭解釋說其實是不一定的，因為根據目前的研究結果來看，在感冒症狀已經發生後才補充維他命C，對於症狀緩解和持續時間的結果並不一致。

不過，吳宜庭也認為還是可以適當補充，因為維他命C能幫助細胞進行修復，加上又具有抗氧化的作用，對於人體還是有好處的，但是在補充的同時，也要記得攝取足夠的水分，好讓身體維持正常代謝。

需要透過保健品補充維他命C的族群

1. 飲食不均衡的外食族

2. 長期吸煙者

3. 身體有傷口

4. 手術前後的病患



因為維他命C是人體無法自行合成，需要藉由飲食來補充的必須營養素，一般人只要每天吃到三蔬二果，就能補充到足夠的維他命C，除非是以下族群，否則並不需要透過保健品來補充喔！

相關文章：維他命｜益生菌空腹吃鐵鈣補充劑不可同吃？維他命睡前或飯後服？👇👇👇

+ 17

延伸閲讀：

【Heho微動畫】美白抗老大功臣！維生素C的4大功效！

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」