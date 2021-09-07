薑黃營養︱降血糖減脂肪助防癌5大好處　5類人不宜1種人易生腎石

薑黃除了有增添食材風味的作用外，近年來，更有不少臨床研究證實，薑黃中獨特薑黃素成分，更有預防癌症、抗發炎，以及對瘦身有幫助。



而這樣的營養好處，也使得台灣颳起一股薑黃保健旋風！但醫師也提醒，薑黃雖然好處多多，可也不是人人都適合食用，小心吃錯反傷身！

▼薑黃的好處（按圖看清👇👇👇）

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1、預防癌症：

細胞實驗中發現薑黃素會促使各種動物及人類的癌症細胞株死亡，包括大腸癌、白血病、卵巢癌、黑色素瘤、肺癌、腎臟癌、乳癌、以及肝癌細胞。

2、減少脂肪堆積：

通過增加「激素敏感性脂肪」和「磷酸化乙醯輔A羧化 」的蛋白質品質，促進脂肪分解，並抑制脂肪生成。

3、抗發炎：

薑黃抗發炎能力極佳，可抑制炎症，緩解肌肉組織痠痛。

4、通經止痛：

薑黃有破血行氣、通經止痛、活血化瘀之效。因此常被用於治療因血瘀氣滯、血液循環不暢而引起的心、腹、胸、脅肋部疼痛症狀。以及有助改善月經遲來、失調等閉經症狀。如果有風濕、肩臂疼痛的症狀，適度吃薑黃也有緩解效果。

5、降血糖：

薑黃素可預防糖尿病前期患者發展成糖尿病，一項大型人體臨床研究發現，糖尿病前期患者每天補充薑黃素250毫克持續9個月，可降低發展成糖尿病風險，研究期間，未發現有任何一個受試者確診為糖尿病，反之，未補充薑黃素的受試者有16.4%確診為糖尿病。研究團隊推測，薑黃素透過維持胰臟細胞功能，降低胰島素阻抗，幫助糖尿病前期患者有效控制血糖穩定，達到預防糖尿病的作用。

▼13種抗發炎食物：（按圖了解👇👇👇）

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這些人不宜食用薑黃

薑黃的特性為辛溫香竄，有活血、行氣的功效。倘若，未適度對症食用、攝取過量，恐造成體內氣血運行過快、滋補過度，使身體產生不適，下列5類體質者更是不建議攝取

1、胃潰瘍：

薑黃粉對胃黏膜具刺激性，攝取過量會有腹瀉、噁心、胃潰瘍、結石等副作用。所以若有胃炎、胃潰瘍、胃酸倒流等患者，還是要特別注意，以免症狀惡化。

2、腎臟疾病：

薑黃含有2%的草酸鹽，在高劑量之下，可能會造成腎結石的狀況產生，而且有些研究表示，薑黃也易增加尿液的濃度，容易造成腎結石。

3、月經來潮：

薑黃除了能活血化瘀，同時也有抗凝血效果。為了避免行經期間大量出血，女性朋友不宜於生理期間服用。

4、孕婦：

懷孕中或是有近期內有備孕需求的婦女，也不建議任意自行服用含有薑黃成分的食品。根據刊載於2008年中藥藥理與臨床期刊中的研究指出，薑黃有活血化瘀、通經走竄之功效，同時也有抗著床，也就是抵抗受精卵著床的作用。因此，有備孕需求的女性不建議食用。加上服用不當容易引起孕婦血行過快，而加速宮縮。所以孕婦妊娠期間應盡量避免食用薑黃。

5、膽管堵塞的人：

膽結石或膽管阻塞患者應避免。因薑黃素會促進膽囊收縮，可能產生影響。

▼哪20種食物可抗癌？（按圖👇👇👇）

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