感冒｜肩頸6部位常吹風易感冒肚痛　中醫3招防中風1款涼飲通血脈

夏天天氣熱，常有人電風扇對著自己身上吹，哪邊熱就吹哪邊。中醫師提醒，身體有6個部位是「冷不得」，吹久了小心風寒入侵，推薦一道解暑熱的涼飲，男女都適合飲用；至於進出溫差大的環境容易中風，心血管醫師提供了3個避免爆血管的建議。



韋汝小時候，媽媽常說，夏天流汗的時候，不能直吹冷氣或電風扇，因為這樣很容易感冒，是真的嗎？台灣顏面針灸醫學會理事長沈瑞斌表示，這是真的！重點在冷熱要平衡，若讓某一塊區域太涼當然會有問題。

▼身體6部位「冷不得」（點擊圖片查看👇👇👇）

+ 2

1. 脖子：吹風太涼，一定會痠痛。

2. 背部：因有太陽膀胱經，若受涼身體容易虛弱，就會有「太陽病」，也就是容易感冒。

3. 膝蓋：膝蓋窩裡有很多血管經過，受涼容易狹窄腳就冰冷了，尤其是老人家更要注意。

4. 肩膀：肩膀受涼容易痠痛，所以睡覺時肩膀要蓋著。

5. 肚臍：肚臍吹風會拉肚子，所以小朋友睡覺時得圍肚兜，肚臍都不能露出來。

6. 腳底：腳底有很多的穴道與經絡，會上行到頭目，如果腳底一直吹風，身體的機能會變慢。



丹參通脈飲：改善夏日血循

沈瑞斌指出，當發現身體受涼、體虛時，可以喝些活血的東西，因為是在夏天，他推薦一道茶飲「丹參通脈飲」來改善循環，喝起來又不會燥熱，很適合夏天飲用。

藥材：雞血藤5克、丹參5克、生薑5克、大棗3顆

做法：大約800cc開水泡3分鐘即可



沈瑞斌說，雞血藤可促進子宮與手腳循環，對女性很好，也能改善老人家手腳麻木、冰冷問題；丹參一味功同四物，而丹參偏涼補，夏天喝不會燥熱；生薑可以溫胃，也可以改善循環；大棗可補脾益血。

丹參通脈飲（健康2.0授權使用）

夏天易發生中風的原因

除了吹電風扇之外，現在夏天到了，外面很熱，但室內冷氣常常都開得很強，台灣雙和醫院神經內科主任鄔定宇指出，這樣進出室內外，其實很危險。

過去我們都認為腦中風和心血管疾病，都是在冬天的時候發生，就連電視劇也常上演「從家裡出去，一陣風吹來，就心臟病發倒下去！」這樣的戲碼。

鄔定宇解釋，溫差大的時候，周邊血管會突然收縮，中心血壓突然竄很高，血壓飆高以後，血管會痙攣收縮或造成動脈斑塊破裂，阻塞血管或出血。

鄔定宇說，現在的夏天常有2個不利心血管的問題，一是每家幾乎都要開冷氣，常造成室內外溫差大；另外，夏天很熱，常讓人不自覺身體的水氣散失，就會產生脫水的現象，血液變得濃稠，所以夏天發生中風的比例並不會低於冬天。

避免夏日中風的方法

方法一：門口停留一下，再進入室內

鄔定宇建議，由戶外進入室內時，最好在門口停留一下，讓身體適應後，再進入室內。

方法二：把汗擦乾

台灣博仁醫院副院長、心臟血管內科醫師康志森指出，天氣熱容易流汗，記得要把汗擦乾，因毛細孔擴張的時候，病毒侵入比較快。

方法三：解開衣物讓身體散熱

康志森提到，衣服不管是散熱、不易散熱的材質，或是棉麻布料，由高溫的戶外進入較冷的室內時，記得「不易散熱的地方」要散熱一下，這時溫差馬上會降了很多度，可避免血管壓力暴增的風險。

相關文章：中風｜腦血管狹窄初期難察覺 突然視力模糊手腳無力6大中風先兆👇👇👇

+ 2

相關文章：痛風｜長期高尿酸致痛風腎衰竭！降尿酸8招減磅多飲奶吃蘑菇菠蘿👇👇👇

+ 5

延伸閲讀：

辛曉琪眼球爆血管 醫曝若太常發生恐是中風徵兆

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」