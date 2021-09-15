減肥｜睡眠不足6小時嗜甜有壓力胖？7招瑜伽助你減壓、降低食慾

你會不會坐在辦公室，每到一段時間就不自覺走去零食櫃，或是去便利商店買包餅乾來吃？也許你該檢視並探討一下這段時日的生活狀態的改變，去解解決那持續橫向發展的焦慮：壓力肥。



你有壓力胖嗎？

每個人對於壓力耐受度不同，如果以下問題有三個以上為「是」，恐有所謂的慢性壓力肥。

1. 睡眠時間不到六小時

2. 沒由來地感到沮喪、焦慮、煩躁

3. 特別想吃高糖、高油的食物（如：蛋糕、朱古力、麵包、餅乾)

4. 體脂肪率高居不下

5. 腹部、臀部胖了一圈

6. 身體容易浮腫

7. 食慾相較於以往增加很多

8. 常覺得後頸或肩膀僵硬痠痛

9. 集中力或記憶力減弱

10. 常常便秘或腹瀉



長期生活在高壓環境下，自律神經的平衡會受到破壞，影響腸胃乳動與消化功能，導致代謝變慢，脂肪易囤積 ; 而腎上腺會分泌「壓力荷爾蒙」皮質醇，皮質醇水平長期太高會導致暴飲暴食和體重增加 ; 甚至體內就會分泌一種稱作「神經胜肽脢Ｙ」的物質，使我們食慾大增，且還專挑高脂肪、高熱量食物吃。

瑜伽有效減壓與控制食慾

瑜伽除了有效紓緩壓力外，甚至有研究表示可以降低51％的食慾，幫助解決暴飲暴食症狀的發生。

▼7招紓壓降食慾（點擊圖片查看👇👇👇）

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而在美國羅倫‧費斯曼醫師所著作的《醫學瑜伽》也表示，透過瑜伽可以刺激胃的擴張受器，並誘發訊號告訴食慾中心吃得夠多了。

另外，瑜珈還可以平衡自律神經，提高身體意識，讓你對感覺更加敏感，就不太會盲目地把自己弄糟。

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