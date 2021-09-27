秋天養生｜秋燥傷肺易咳易痕？中醫推蓮藕百合5食物強肺增抵抗力

秋天氣候變化大，早秋仍處炎熱潮濕，晚秋則轉為寒涼乾燥，因此，使得肌膚、呼吸道特別容易出問題。中醫師建議，不妨多吃白色食物。



台灣翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕表示，地處亞熱帶的台灣，秋季很少有「秋高氣爽」的時候，更多的是乾燥、炎熱。而燥熱之氣易傷肺，而肺主皮毛，導致有皮膚疾患者增多或呼吸道問題頻頻發作。

中醫常說「藥食同源」、「藥補不如食補」，透過調整日常飲食改善不適症狀，也可改善偏差體質。選擇符合個人體質與時節的食物，能達到保健養生、防治疾病的目的。

秋季保養著重「補氣」，補足「肺衛」之氣，有助於提升免疫力！賴睿昕說，中醫認為，因為五臟中的「肺」對應五色中的「白色」，宜慎選白色溫補的補氣食物，可增強肺對於秋燥及外邪的防禦力，預防和緩解秋燥傷肺。

▼5大白色食物補氣顧肺（按圖看清👇👇👇）

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白木耳：潤肺生津、緩解乾癢

含有豐富的胺基酸，具有潤肺生津、緩解皮膚乾癢的效果。加上富含植物性膠質，可以讓皮膚滋潤、增加保水度，出現光澤和彈性。銀耳非常適合拿來煮甜湯，例如，桂圓銀耳湯、冰糖雪梨銀耳羹等都非常美味。

山藥：滋陰養肺、調整代謝

是藥食同源最好的食材之一，它既是中藥材也是食材，能磨泥生吃，也熬煮排骨湯、四神湯，綿密口感，令人吮指回味。山藥可以滋陰養肺、調整代謝，重點是澱粉含量低，吃了也不怕發胖。

蓮藕：清熱生津、健脾養胃

以中醫觀點來看，生藕、熟藕各具有不同的功效。生藕性味甘寒，可清熱生津、涼血止血、散瘀，適用於口乾舌燥及火氣大者；蓮藕煮熟後，性由寒轉溫，有健脾養胃、補氣養血、止瀉的效果，適合胃腸虛弱、消化不良者食用。

梨子：滋潤肺胃、清熱化痰

古書記載，梨能養陰生津、滋潤肺胃、清熱化痰，可用於咳嗽少痰、咽乾口燥及聲音沙啞。生梨能磨榨成果汁、加蜂蜜，對滋潤喉嚨效果絕佳；也可加入冰糖、川貝，做成燉雪梨，能止咳化痰、保養喉嚨。

百合：潤肺止咳、清心安神

百合味甘微苦、性平，入心、肺經，有潤肺止咳、清心安神的功效。百合也可以用來保養呼吸系統，治療乾燥造成的咳嗽；對於常失眠的人，也具有極佳的安神功效。

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