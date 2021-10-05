護胃穴位｜成日胃酸倒流胃脹影響生活？常按4穴道助解胃痛消脹氣

經常胃痛、脹氣嗎？胃病可以說是一種文明病，舉凡腹脹、腹痛、胃悶、胃痛、胃酸倒流、胃口不好等，都屬於胃病的範疇。



犯胃病的主要的原因可以分成2個層面，一個是壓力、情緒，影響到消化系統，出現消化不良、胃痛等問題；另一個就是吃得不對，像是暴飲暴食吃太多，或是吃錯了時間、吃錯了食物。

想要改善胃病所帶來的不適，除了調整心態及飲食，平時可以多按摩穴道來保健，以下就來介紹四個穴道，幫助搞定腸胃問題。

▼4穴道解胃痛、消脹氣（點擊圖片查看👇👇👇）

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按摩四穴道，緩解胃痛、脹氣

1. 中脘穴：肚臍正上方四橫指寬處

2. 水分穴：肚臍正上方一橫指寬處

3. 天樞穴：肚臍兩側三橫指寬處

4. 關元穴：肚臍正下方四橫指寬處

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穴道按摩方式

可用按壓、指揉、點按的方式來進行穴道按摩3至5分鐘。

- 按壓：用拇指在穴位上，慢慢向下按壓。

- 指揉：用拇指或食指指腹，小幅度旋轉畫圈揉動。

- 點按：用手指，來點按穴位。



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