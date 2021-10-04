關節痛｜翻風落雨膝頭痛　是痛風定風濕？治療揀打針定食補充品？

就關節痛，到底是風濕、痛風，還是關節炎？這些琅琅上口的病名到底有甚麼分別？我們日常所說的「關節炎」，其實是關節受損相關疾病的統稱，是全球最常見的慢性疾病之一。關節炎有約150種類型，主要是關節的軟骨退化或締結組織發炎，導致關節疼痛、僵硬及活動受阻等，有些關節炎與勞損有關，也有些無關。本文將教你分辨三種常見的關節炎，拆解早夜及下雨天發病的原因，並介紹常見的治療方法。



關節受損相關疾病的統稱，有約150種類型，主要是關節的軟骨退化或締結組織發炎，導致關節疼痛、僵硬及活動受阻等。（圖片：today.line）

三種常見關節炎成因各不同 非老人家專利

首先關節炎並不是老人「專有」的疾病，只是幾乎每個年紀大的人都或多或少會有。而我們平常所說的「老人家風濕」，其實大多是「退化性關節炎」，主要是因韌帶、肌腱過度使用或長期使用不當所致，常見病徵包括關節僵硬、疼痛、活動受限等。除了膝關節，這種退化也可能出現在其他關節，例如手指和手腕。過往這類勞損性的關節炎大多發生在45歲或以上人士，但由於現代社會營養過剩，肥胖人士增多令這種關節炎有年輕化趨勢。

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平常所說的「老人家風濕」，其實大多是「退化性關節炎」，因韌帶、肌腱過度使用或長期使用不當所致，45歲以上人士是高危人士。（圖片：google）

另一種常見的關節炎「痛風」，全名是「痛風性關節炎」，常見於40歲以上、通常有飲酒習慣，常吃動物內臟、貝殼類及海產等含高嘌呤的食物。正常情況下，嘌呤會形成尿酸並經由腎臟排出體外，但當身體含有過多尿酸，就會在體內累積成結晶體，沉積在關節處，引致關節發炎和劇痛。由於尿酸通常向下流，因此痛風大多數是下肢關節疼痛，最常受影響是膝蓋、腳踭、腳趾，其次是手指和手肘。

「痛風」全名是「痛風性關節炎」，因過量的尿酸會在體內累積，形成結晶體，沉積在關節處，引致關節發炎和劇痛。（圖片：ifun01）

至於常說的「風濕」，其實代表各種因免疫系統出現問題，導致錯誤攻擊自身組織和部位而產生的疾病。其中「類風濕關節炎」是香港常見的風濕病之一，屬於自身免疫系統異常，攻擊並破壞全身不同關節及引發痛楚，令活動能力大受影響，而且此症經常伴隨眼疾和心血管疾病等併發症，嚴重影響整體健康及生活質素。此症常發於30至50歲，而女性患者較男性多約三倍。此症的具體成因仍未能確定，但醫學界普通認為與基因遺傳及賀爾蒙有關。

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濕冷天氣成疼痛原因 不同關節炎發作時間有異

不少患者指每逢下雨天或天氣轉冷，都會感覺關節特別痛，有研究指這個現象或與下雨前夕的低氣壓有關。下雨前夕，氣壓會下降，患者體內的液體便會滲入軟骨下，形成水囊；而軟骨下的骨骼相對較多神經線，受損後欠缺保護，一旦受壓迫時便會產生痛楚。

從中醫角度看，膝蓋、手肘等關節處的皮膚較薄，並缺乏脂肪等組織保護，相對容易受外來風寒和濕氣等邪氣入侵，引發痛楚。雖然目前醫學界對於關節痛與天氣的關係並未有確切的解釋，不過不同的關節炎也有在早上或晚間發作的分別。

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從中醫角度看，膝蓋、手肘等關節處的皮膚較薄，並缺乏脂肪等組織保護，相對容易受外來風寒和濕氣等邪氣入侵，引發痛楚。(圖片：homecareshop）

一般在早上發作的通常是退化性關節炎或類風濕關節炎，前者是因為患者在晚間睡眠時，長時間維持同一姿勢而出現的關節僵硬；後者則因為免疫系統在深夜到早上的時段較活躍，所以到起床時間，相關痛症便會變得強烈，令患者出現關節僵硬、無法握拳等情況。

痛風性關節炎則通常在晚上發作，原因是白天時患者體內的尿酸能通過汗水、小大便等途徑排出體外，紓緩症狀。但到了晚上，身體各個器官都處於休息狀態，症狀便開始顯現，而睡前忍尿、晚餐或宵夜過於肥膩都會加劇痛症。

早上發作的通常是退化性關節炎或類風濕關節炎；痛風性關節炎則通常在晚上發作。（圖片：ifuun）

初期可食補充品 中期注射透明質酸 晚期手術換關節

治療關節炎的方法通常分初期、中期和晚期。初期階段可用補充品葡萄糖胺(Glucosamine)修補受損關節。葡萄糖胺是關節軟骨主要組成部分「蛋白聚醣」的成分之一，透過直接補充葡萄糖胺可促進軟骨組成、補充軟骨的強韌度。雖然不少研究也提出葡萄糖胺有效消炎止痛，可紓緩症狀。但同時也有研究指，葡萄糖胺要先與透明質酸、核心蛋白等不同物質結合，經過幾個步驟，才能變成蛋白聚醣。如果缺乏其他物質，單靠補充葡萄糖胺便未必有效。

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到病情較嚴重時，便需要用到「透明質酸」。它分佈於皮膚、神經和各種結締組織，更是關節液的重要組成部分，有助留住軟骨的水份，促進關節液的潤滑功能。往關節腔內注射透明質酸，有助潤滑關節、減少痛楚。而注射會比口服的效果更直接。不過，透明質酸的止痛作用大，卻不能停止或扭轉關節炎的惡化進程。一旦病情已是晚期，便可能要進行手術。

常見的關節炎手術包括「關節鏡手術」和「關節置換手術」。關節鏡屬微創手術，醫生先利用微型攝影機觀察關節內部情況，再根據觀察移除關節內的病變組織。手術過程相對簡單，而且傷口小、恢復時間短，通常無須留院。

往關節腔內注射透明質酸，有助潤滑關節、減少痛楚，但不能停止或扭轉關節炎的惡化進程。一旦病情已是晚期，便可能要進行手術。（圖片：federicogiardina）

關節置換則較為複雜，以人工關節取代受損、磨蝕或已病變的關節。手術的成效顯著，但術後需要較長時間康復、護理及適應新關節。可更換的關節以髋、膝最為常見，且持續性較佳；而肩、肘、手腕和足踝關節也可置換，但較不常見。

關節置換術以人工關節取代受損、磨蝕或已病變的關節，成效顯著，但術後需要較長時間康復、護理及適應新關節。（圖片：health.gvm）

Reference:HK01,HKARF,香港骨科醫學院,Gushiciku