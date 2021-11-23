腎虛｜天氣轉冷手腳冰冷易倦？每天拍手可補腎氣拍打一部位可壯陽

天氣轉涼，但如果你穿再多的厚衫卻仍手腳冰冷，甚至出現易倦、臉色蒼白等症狀，隨時意味着你體內腎氣不足。事實上，要養腎除了可從飲食入手外，原來每天拍手20分鐘也可有養腎效用，到底箇中原理是如何呢？

易倦是腎虛其中一個常見的症狀。（資料圖片）

經常熬夜易腎虛

中醫角度認為，腎是先天之本，主生長發育、水液代謝、生殖及內分泌功能，亦即泌尿系統、生殖系統和某些內分泌系統也包括在腎的概念內。

「腎虛」和「腎虧」並不代表患有腎病或腎功能不好。「腎虧」是指腎氣（腎系統的總體機）虛弱，是坊間一個較廣泛和通俗的說法， 與「腎虛」同一概念。腎虛和腎虧的症狀和成因相同，但腎虧再嚴重一些，如腎虛只有1至2項腎虛症狀，腎虧人士則可能會出現3至4項症狀，且症狀較為嚴重。

▼ 腎虛的人會有什麼症狀?（按圖 👇👇👇）：

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每天拍手20分鐘補腎氣

因此，要適當為身體進行養腎及補腎氣自然亦十分重要，當中一個簡單的拍掌動作，原來已經可以收振陽氣、保腎氣之效。

從中醫角度而言，每個人的雙手原來都布滿大量穴道及六條經絡，是人體的陽氣大本營之一。透過拍手的動作，則可震動陽氣，疏通流經手部的肺經、心經、大腸經、小腸經、心包經與三焦經的經絡系統，推動全身氣血運行，補養心臟、肺臟、大小腸、三焦及，因此容易疲倦的人士不妨每天早晨分別嘗試以下兩種拍手方法補養腎氣：

▼ 拍手養臂治腎虛養生法（按圖 👇👇👇）：

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實心拍掌法

1. 張開十指，切記姆指與其他四指分開

2. 手掌與手指兩手相貼，均勻拍掌

3. 力道可逐漸加重，以適中為佳

4. 每次以20分鐘為宜

空心拍掌法

1. 手掌弓起，兩手互擊

2. 以拍到手指尖及手掌緣即可

3. 每次以30分鐘為宜

除了拍掌外，透過以手掌拍打身體其他部位亦有不同功效，當中包括：

輕拍腹部：加強脾胃肝腎之氣



掌背輕拍背部與脊椎骨：益氣補腎，強腰壯陽



雙掌拍打尾椎骨上部、左右臀部外側：

打通督脈，促進排便與利尿，提高肝膽消化與解毒的功能



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黑色食物助補腎

中醫認為五色食物對應五臟，五個內臟是「心、肝、脾、肺、腎」，分別對應「赤（紅）、青（綠）、黃、白、黑」五色的食物。當中腎對應黑色，因此中醫認為多吃黑色食物亦有助於養腎。此外，合桃、腰果、栗子、杞子等都有補腎功效，另多按壓兩大穴位同樣亦可養腎。

▼ 黑色食物包括甚麼？（按圖 👇👇👇）

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▼多按以下兩大穴位可補腎（按圖 👇👇👇）