瞓捩頸｜冬天易中招？6方向伸展紓緩頸痛　注意頸部保暖預防落枕

最近天氣變冷了，很多人一早起床時慘叫一聲「啊，好痛！」落枕了。台灣王小姐一早起床便上演這一幕，頭歪向一邊時脖子僵硬疼痛、無法轉動，十分難受。復健科醫師提醒，天冷時記得頸部保暖要做好，清晨起床時動作不要太快，落枕時可做6個方向頸椎關節伸展，緩解不舒服。



常見落枕發生的原因

台灣長安醫院復健科詹益承醫師表示，天氣開始變冷，因落枕而前來復健科求診的病患明顯增加。落枕常發生在剛起床的時候，肌肉與關節還沒活動開的狀態下忽然出力，就容易導致落枕。

落枕常見發生原因，包括長時間同一個姿勢或是天氣寒冷時容易導致肌肉緊繃、使肌肉痙攣；另外，也可能是不良姿勢使得頸椎裡小面關節錯位，而造成疼痛僵硬。

3件事可緩解落枕頸痛（按圖放大👇👇👇）

+ 9

詹益承說，落枕時，可先溫敷放鬆肌肉，再輕微按揉肌肉拉傷的疼痛點，並做6個方向的頸椎關節伸展，伸展時以手壓頭可以伸展更多，依序為低頭、抬頭、左轉、右轉、左側彎、右側彎。每個方向的伸展在「彎到不痛或輕微疼痛」的角度時，停留10秒，接著再做其他方向伸展。

詹益承提醒，一般落枕約在一周內逐漸緩解，若持續疼痛僵硬，建議不要去傳統國術館（跌打館）喬，因為有一些風險性，最好去專業復健科或骨科就診。通常治療方式會給予消炎止痛藥或肌肉鬆弛劑，再搭配物理治療如電熱療、超聲波等。

必要時注射低濃度葡萄糖

嚴重者則採用物理徒手治療放鬆筋膜與小面關節復位，並做活化頸部肌肉的運動；若疼痛仍然無法緩解，可以考慮局部注射治療，一般會以低濃度葡萄糖注射在需要放鬆的肌肉筋膜上，可減緩神經發炎、放鬆肌肉。

頸部保暖

詹益承指出，預防落枕，天冷時請保暖頸部，若因工作需求而長時間盯著螢幕或故定同一姿勢者，盡量至少每30分鐘做一次6個方向的頸椎伸展運動，清晨起床時也可以放慢動作做伸展，可以大幅減少落枕的機會。

相關文章：瞓捩頸｜枕頭太高睡姿錯肩頸痛？物理治療師教6招冰敷按摩這肌肉👇👇👇

+ 2

延伸閱讀：

反覆落枕好不了？白雁老師「暖椎法」 調理頸椎、改善脖子痛

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」