痛風｜尿酸過高易發作　控制飲食非最關鍵　多喝水外更要這樣做

健爸的健檢報告一直都有高尿酸的問題，試着從飲食控制也降不下來，讓Mary覺得好擔心；雖然高尿酸不必然會引發痛風，但卻會讓自己一直活在痛風的陰影下！來自台灣的戴念國醫生表示，高尿酸是痛風的高危險因子，尤其當尿酸值超過7mg/dL時，痛風牙起來的風險就會大幅提高！

戴醫生提醒，民眾除了可從飲食控制外，足量飲水、規律運動也是改善之道；另外，亦可諮詢醫生、藥劑師指示服用藥物或保健食品以幫助抑制尿酸形成、強化身體代謝尿酸的能力，就能遠離痛風威脅。



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高尿酸雖非疾病，但卻會增加痛風發作風險！戴念國醫生提醒，痛風就好比一顆不定時炸彈，一旦誘發痛風發作，不僅疼痛症狀會嚴重影響生活，且日後也可能會不斷復發，成為健康隱憂。然而，到底怎麼做才能降低尿酸值呢？

這5個方法相信能協助高尿酸的朋友降低尿酸值：（按圖了解！)

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1. 飲食控制

建議日常少吃內臟類、蝦蟹等普林較高的食材，尤其是痛風發作的急性期間一定要減少攝取，以幫助身體恢復。然而，戴念國醫生也表示，其實飲食攝取到的普林只佔體內尿酸值的2成，少吃高普林食材雖可降低尿酸生成，但並非控制痛風最關鍵的因素。

2. 增加飲水

習慣性飲水不足可能會增加尿酸結晶沉澱而提高痛風發作的可能，戴念國醫生提醒，足量飲水可促進身體代謝與尿酸的排出，尿酸偏高者建議每日應攝取3,000c.c.水分，以稀釋尿酸濃度、增加代謝。

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3. 規律運動

運動可以提高身體代謝，幫助身體排出老化廢物與尿酸。然而，戴念國醫生叮嚀，建議養成規律運動的習慣，而非偶一為之的大量運動，過量運動可能會增加身體負擔，反而恐誘發痛風發作。

4. 藥物控制

對於曾經痛風發作患者，通常會建議遵照醫囑服藥以控制尿酸值、避免痛風復發。戴念國醫生提醒，降尿酸藥物選擇多元，其適應性與副作用各有不同，故需完全服從醫師指示用藥，切勿自行買藥、吃藥，更不能自行停藥，以免造成其他健康疑慮。

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5. 保健食品

坊間常見的保健成分如抗氧化營養素可降低身體的發炎反應，包括葡萄籽、山桑子、EGCG兒茶素皆為天然的抗氧化劑，日本專利引進的解晶代謝科技可抑制尿酸形成、促進尿酸排出，以達到降低尿酸的保健功能，或是攝取足夠的維生素C也有助於降低尿酸；若有保健需求不妨諮詢醫生、藥劑師的使用建議。

長期有高尿酸困擾者雖不一定會有痛風問題，卻會活在痛風發作的陰影下；尤其若工作需要應酬喝酒，更可能增加痛風牙起來的風險！戴念國醫師表示，體內老廢細胞代謝佔身體普林來源的8成，因此尿酸偏高的患者最好積極做好身體保健，包括提高身體抗氧化力、降低發炎反應，同時減少普林攝取與生成，才是避免痛風發作的關鍵。

痛風相關問題，建議諮詢「免疫風濕科、家醫科」。

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