痛風｜吃豆腐、豆漿會使痛風發作？營養師分享「3要4不」避免痛風

慢慢進入秋冬季節，也是大吃火鍋的最佳時機。不過，台灣營養師宋明樺提醒，如果尿酸偏高或曾發生過痛風，最好少吃為妙，提供避免痛風發作秘訣「3要4不」。



痛風病史者少吃火鍋

宋明樺觀察發現，涼涼的秋冬季節，不少人會吃火鍋，但有痛風病史的人最好少吃，以免造成痛風發作，「雖然尿酸的產生與代謝、遺傳有絕大關係，但飲食也要多注意」。不過，非急性發作期，不必特別限制豆腐、豆漿等豆製品。

避免痛風「3要4不」（按圖看清👇👇👇）

+ 3

1. 要：維持理想體重

體重過重時應慢慢減重，每月以減輕1~2公斤為宜，避免組織快速分解引起急性發作，加重痛風症狀。

2. 要：足夠蔬果

每天至少5份以上，攝取足夠的蔬果以預防結石的產生。

3. 要：多喝水

建議每日30-40c.c./kg，以幫助尿酸排泄。

1. 不：避免大魚大肉

避免產生過多尿酸，每餐最多半個手掌。

2. 不：避免喝酒

酒精在體內代謝產生乳酸，會影響尿酸排泄，尤其是啤酒。

3. 不：避免油炸、油煎食物

高油飲食會阻礙尿酸排泄，避免食用油炸、油煎食物。

4. 不：避免高果糖飲品

台式手搖飲、含糖飲料為高果糖飲品，會影響體內尿酸代謝。

相關文章：護膝食物｜薑紅酒車厘子6食物減痛風關節炎 芝士竟促軟骨退化？

+ 2

延伸閱讀：

營養師教你打破減肥停滯期！3大激瘦食物啟動瘦子基因 高敏敏每天必喝3杯「瘦身飲」

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」