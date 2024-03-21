水中毒｜3小時不要飲用2公升水以上！應掌握「補水非灌水」原則

台灣15歲的中三男童日前參加父母公司舉辦的春酒聚餐，餐會中的娛興節目舉辦喝水比賽，男孩在短短時間內喝了約6000C.C. 的冷泡茶，雖成功領到6000元台幣現金獎，但當天晚上返家後就出現頭暈、嘔吐、抽搐等症狀，父母緊急送急診醫治。



收至個案的台灣馬偕兒童醫院兒童內分泌科主任丁瑋信表示，患者送醫時意識模糊，經緊急處置並轉至加護病房治療後才化險為夷，順利出院返家，由於搶救得宜，並未造成腦部永久性傷害。

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丁瑋信解釋，男孩在短時間喝了6000C.C.的茶水，造成身體水分無法即時排出，導致電解質不平衡，雖然沒有立即產生不適，但凌晨便因頭暈、嘔吐等神經學症狀送醫，急診抽血報告結果是鈉離子偏低，屬於「急性水中毒」。

丁瑋信說，成人腎臟1天最多可排出18公升尿液，換算下來，3小時內最好不要飲用超過2公升的水，而患者不到10多分鐘就喝下6公升，影響體內電解質平衡，造成「急性低血鈉」引發神經學症狀，所幸緊急送醫未釀成憾事。

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台灣馬偕兒童醫院兒童加護病房主任趙彥鈞指出，「急性水中毒」的臨床表現為呼吸心跳減慢、體溫降低、嗜睡、頭痛、嘔吐，煩躁不安、腦內壓增高等，外國也曾發生過家長逼迫孩喝水造成水中毒死亡的案例。

嚴重「急性低血鈉」可能造成病人腦部傷害的後遺症，就像溺水時，若缺氧時間過久，對腦部會造成不可逆的損傷。這名男童經過加護病房的緊急處置與密切觀察，住院1天半後，意識才漸漸恢復。

丁瑋信提醒，人體適當的補充水分有其必要，但切勿在短時間內大量喝水，喝水應掌握「補水而非灌水」的原則，以免導致體內鈉離子快速變化而造成水中毒。

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