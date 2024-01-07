食道癌｜喝水「趁熱喝」有可能致癌？改變飲食習慣屬最好預防方法

如果我告訴你，茶和咖啡都可能致癌，你會覺得意外嗎？



當然這句話其實只是為了吸引你的注意力。茶和咖啡本身並不致癌，真正致癌的是水！或者更準確的説，是很燙的水！和喝得太燙相關的癌症是食道癌，這是一種在中國特別高發的癌症類型，接近全球一半的患者都在中國。

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中國食道癌的患者這麼多，和生活習慣是密切相關的。首先是抽煙喝酒，大家不要以為抽煙只和肺癌有關、喝酒只傷肝，其實它們都對10多種癌症有「貢獻」。

除此之外，目前知道和食道癌關係最密切的一個特別習慣，就是吃燙食。茶和咖啡，其實不管哪一個，正常地喝不僅沒有什麼致癌風險，很多數據顯示對健康都是有益的。但是一旦太燙，不管是茶、咖啡還是你媽煲的湯，都有致癌風險，世界衞生組織已經把所有65攝氏度以上的飲品都定義為致癌物。65度聽起來特別高，但其實有些人對於它是非常耐受的。

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中國人有一個習慣叫「趁熱喝」，但這個其實是極需改變的惡習。上次北大有一項研究發現，如果一個人又抽煙、又喝酒、又喝燙茶，他得食道癌的風險是普通人的5倍！所以你會發現，在中國的食道癌中，男性遠遠多於女性、農村遠遠多於城市，這都和不健康的生活習慣密切相關。除了這些因素外，食道癌還和發霉的食物等有關係，希望大家都要注意。

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食道癌在歐美的發病率比較低，也就説明它不是一個隨着年齡增長就一定會大幅增加的疾病，只要我們都能規避一些不良生活習慣帶來的風險，我相信食道癌發病率在中國就會逐漸降低，直到變成一種罕見病。

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