減肥｜痰濕體質易發福？中醫教你這樣做輕鬆祛濕消腫健康瘦身

過年期間，走到哪都是美食誘惑，從正餐、點心到美酒，一輪又一輪的佳餚洗禮後，肚子瞬間多了游泳圈！



根據調查，年假期間有大約4成的民眾體重會增加平均 3〜5 公斤。如何在年後健康瘦，跟著中醫師這樣做。

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台灣中醫師林文君提醒，農曆春節之所以會快速增胖，主要原因是短時間內吃得太多會影響消化系統，造成體內廢物堆積過多無法排出，會逐漸形成痰濕體質，而痰濕體質帶來的是代謝循環不佳，進而導致體重增加，也會影響減重效果。

痰濕指身體積累過多分泌物、水液或組織。水分是維持生命必要條件，若人體臟腑功能正常，所攝取的水分能正常代謝為津液、血液供給身體；若臟腑失調，未有被消化、吸收及利用的水分，且沒有及時排出體外，而成為痰濕。

林文君表示，濕是看不見的，但可以感覺得到身體變得沉重、頭昏腦脹、食慾不振等；而痰是由濕聚化而成，會感覺咽中有痰阻感，咳嗽能吐出黏痰，容易有胸悶、疲倦等症狀。

▼3穴道改善、化解痰濕（點擊下圖看清👇👇👇）

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你有痰濕體質嗎？一起來檢測吧

像是糖尿病、高血壓、高血脂、代謝症候群、肥胖等都屬痰濕體質，林文君提醒，要留意的是，任何年齡層都可能有痰濕體質，以從幾個身體狀況來留意自己是否有這樣的體質。

- 常常覺得四肢水腫

- 疲憊倦怠

- 排便稀軟

- 臉部頭髮容易出油

- 女性的分泌物增多或異味難聞



另外，也可以從舌頭做觀察，起初現象是舌苔為黃，再來可能會有裂紋，後半部也比較厚膩。若還出現舌質紅，表示體內營養過剩，無法化熱就會引起失調現象。這時，想減重應先將體內的濕痰排出，也才有助於減重。

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祛濕消腫這樣做，就能健康享瘦

林文君強調，痰濕體質者應先調整飲食結構，減少高脂、高糖、生冷食物，增加蔬菜、水果攝取比例，多吃黑木耳、黃豆、黑豆、莓果類等，有助於腸胃道健康改善消化不良，幫助降低體內發炎狀況。

此外，依據個人體質輔以中藥進行體質調理，以及透過穴位埋線的方式可提高基礎代謝率，將堆積的脂肪轉化為熱能排出體外。別忘了，還應養成規律運動習慣，加速代謝。

林文君說，如果沒有時間運動，可搭配現在流行的岩盤浴，利用外在溫度讓身體稍微出汗去除體內的濕氣。流汗後，切記勿喝冰飲，可選擇溫熱的漢方草本茶，有助於理氣健脾、燥濕化痰。

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她提醒，體質改善並非一蹴可幾，應從多面向的管理，讓濕氣難以在體內積存，身體自然健康瘦！

健康享瘦的生活改善

- 居住環境避免潮濕

- 多外出運動享受日光浴

-回家沐浴建議以溫熱水為主

- 充足睡眠

- 均衡飲食



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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