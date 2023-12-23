吞東西胸口痛恐罹食道潰瘍發炎？醫生提醒吃膠囊藥丸一定要多喝水

吞膠囊藥丸，水又喝太少，當心造成食道潰瘍！一名30歲女性，因吞嚥時胸口疼痛，擔心罹患食道癌而就醫，結果檢查發現是食道發生潰瘍、發炎，經仔細詢問才知道原來最近吃抗生素治療其他疾病，水喝太少釀禍。



台灣禾馨民權內科診所消化內科醫師詹宜學表示，該女子求診時表示，吞嚥的時候發現胸口會出現疼痛，很擔心罹患食道癌，希望能安排胃鏡檢查。但他仔細詢問患者，平時不抽煙、不喝酒，也沒有特別愛喝熱湯，亦沒任何癌症家族史，而且是突然發生的，因此認為不太可能是食道癌引起！

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詹宜學說明，後來幫病人進行胃鏡檢查，結果發現是食道下段多處雙側對稱狀潰瘍，再進一步詢問病史，發現她最近因為泌尿道感染，正在接受抗生素治療。而且吞藥時，水喝的很少。

吃膠囊類藥物喝太少水容易刺激食道黏膜

通常會造成食道潰瘍的藥物都是「膠囊類的藥物」，詹宜學指出，若吃藥的時候只搭配「少量」或不配水喝，這類膠囊的藥物會產生「黏性」，黏住食道黏膜，若藥物屬性較刺激，就有可能直接刺激食道黏膜，造成食道發炎、潰瘍。

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吞藥一顆一顆吃、搭配足夠開水

若是輕微發炎、潰瘍，可能造成胸口疼痛、吞嚥困難；但若反覆發炎、潰瘍，就有可能造成食道狹窄、甚至食道穿孔等嚴重症狀。詹宜學提醒，吞藥時一定要記得，一顆一顆吞，搭配足夠的開水，特別是膠囊類的藥物、抗生素、非類固醇消炎止痛藥（NSAID)、鐵劑等，也千萬不要因為害怕一直上廁所，而不敢多喝水，以免得不償失。

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