飲水｜頭暈肌肉無力可能是水中毒？水喝多恐傷身1方法判斷飲水量

現代人較常見水喝太少，但也有人為了養生、多喝水，反而造成「低血鈉症」，台灣書田診所泌尿科副院長洪峻澤指出提醒：「臨床上遇過患者深信水喝愈多愈好，水中毒的症狀像是疲累、頭暈、肌肉無力、嗜睡等，需要藉由詳細病史詢問才能及早發現。」



水分攝取難準確估算！留意尿液顏色

一名48歲女性因為頻尿、下肢水腫數個月，近來更會頭昏無力，原本擔心腎臟有問題來求診，但初步看起來尿液常規檢查正常，唯獨尿液比重很低小於1.005，初步懷疑是喝水過多造成的頻尿症，囑咐記錄「排尿日記」兩天，並抽血檢驗腎功能和電解質。

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結果一回診時檢視排尿日記，台灣書田診所泌尿科副院長洪峻澤發現：「患者每天喝水量多達6880 c.c.，雖然腎功能正常，但血鈉偏低只有130 mmol/L，這是典型喝水過多，造成『水中毒』的『低血鈉症』」。

多喝水不一定沒事！洪峻澤指出：「水分的攝取和流失必須取得平衡，水分不足會脫水中暑，喝水過多也會出問題，可能引發水中毒。」正常人每天喝水1500 cc即已足夠，但不是硬性適用，因為三餐食物中也有水分卻很難準確估算，麵湯、稀飯、蔬菜、水果的含水量較多，飲料、牛奶、果汁、咖啡、茶等，更多是水分。

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三大族群特別留意水分攝取

可觀察每天的排尿量及尿液顏色，初步分辨喝水量是否適當，加上天氣冷熱及流汗多寡都會影響身體水分需求，洪峻澤解釋：「夏天和運動流汗會流失水分和電解質，使尿液濃縮、口渴、尿液變少。」

像在跑超級馬拉松的人一直喝水，卻很少有人停下來排尿；夏天爬山熱汗淋漓，雖然喝很多水卻沒有尿意；這是人體水分調節的正常現象，另外嚴重嘔吐腹瀉也會流失水分。但人體的調節能力是有限的，不能等到口渴了再喝，要主動補充水分和電解質，必須喝到有充足尿液產生，否則容易脫水中暑。

健康的人主動喝水過多，變成水中毒「低血鈉症」的情況並不多見。健康者血液中鈉離子濃度是處在135-145（mmol/L）之間的穩定狀態。但心臟衰竭、腎衰竭洗腎和肝硬化的病人要注意，洪峻澤解釋：「這些族群因為水分和鈉離子排不出去堆積體內，易造成水腫和低血鈉症，其症狀是疲累、頭暈、肌肉無力、嗜睡，嚴重者會意識不清，甚至休克昏迷，所以要限制喝水量，降低水中毒的風險。」

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透過排尿日記了解自身喝水習慣

另外，泌尿科最常見的攝護腺肥大疾病，洪峻澤說：「過去做電刀刮除手術時，使用蒸餾水作為沖洗液，會因為水分吸收過多，稀釋體內的鈉離子濃度，發生水中毒的低血鈉症。現在的攝護腺雷射手術，使用生理食鹽水作為沖洗液，就少有水中毒的現象。」

最後洪峻澤提醒：「平時應建立正確的喝水觀念，斟酌天氣的冷熱和流汗的多寡，來調整喝水的量，維持每天尿量1500-2500c.c.，可透過排尿日記來了解自己每天喝水、排尿的情況。」同時也觀察尿液顏色，飲水量適當時，尿液是淡黃色清澈狀；若尿液呈現深黃或是清淡似水，就可能是喝水不足或過多。

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