脂肪肝｜瘦子、吃素會有脂肪肝？醫破解4迷思、4招降肝臟脂肪含量

很多人罹患脂肪肝卻不以為意，但醫師提醒，隨著脂肪肝時間拉長，肝臟會開始發炎，肝指數也會上升，最後導致肝臟纖維化、肝硬化、肝癌等疾病，都有機會找上門，提醒大家一定要多加留意。



脂肪肝迷思1：瘦的人不會長脂肪肝？

台灣初日診所家庭醫學科暨減重專科醫師魏士航說明，大家普遍認為脂肪肝是肥胖的副產物，其實瘦的人，體重輕很可能是因為肌肉量不足，但肝臟還是有可能囤積了大量的脂肪。

脂肪肝是什麼？（按圖👇👇👇）

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脂肪肝迷思2：保健食品可以改善脂肪肝？

市面上有很多琳瑯滿目的保肝產品，很多人以為吃這些產品，可以解決脂肪肝問題，不過慢性病的根本原因，還是與生活形態有關！魏士航表示，消除脂肪肝最有效的方法還是飲食調整、運動、減重。

當肝指數明顯升高，還是建議經由專業醫師和營養師的評估，選擇適合的營養品，減少肝臟的損傷，平常也可以通過攝取椰菜、椰菜花、白蘿蔔等十字花科蔬菜，保護肝臟。

3種有效改善脂肪肝飲食法（按圖👇👇👇）

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脂肪肝迷思3：吃素不會有脂肪肝？

其實這是不一定的！魏士航解釋，吃素容易攝取較多的碳水化合物，蛋白質也相對會攝取不足。而吃太多高碳水化合物，會促進脂質新生的作用，增加脂肪量。而且蛋白質攝取不足，也會導致脂蛋白不足，進而阻礙肝臟將脂肪運送出去更容易造成肝臟脂肪的堆積。

脂肪肝迷思4：肝指數正常就不會有脂肪肝？

有些患者抽血指數正常，卻在後續更精密的檢查中，發現脂肪肝的狀況。一般來說，抽血會驗的是肝功能指數，如GOT、GPT，但這些是在藉由數值的高低，了解肝臟發炎的厲害程度，但看不出來脂肪肝堆積程度。

魏士航補充，當懷疑有脂肪肝的時候，首先還是會做抽血檢查，先確認肝臟功能的狀態，接下來會進行影像學檢查，了解肝臟的樣貌，除了電腦斷層和磁力共振外，臨床上最常用的是超聲波檢查，透過超聲波，醫師才能夠更方便評估，肝臟脂肪堆積、纖維化等程度。

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4招改善脂肪肝

魏士航提醒，想要改善脂肪肝，除了飲食調整外，運動也非常重要。許多研究都證實，不管是有氧運動或阻力運動，都可以幫助降低肝臟的脂肪含量。

而且運動也可以改善胰島素阻抗，進而減少肝臟組織新生所需要的原料。魏士航補充，運動也可以增加肝臟脂肪酸氧化，減少脂肪生成及肝臟細胞的損傷。總結來說，要解決脂肪肝，一定要謹記吃的恰當、適時紓壓、睡眠充足、規律運動等準則。

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